Fudbaleri Zrinjskog su večeras stigli do prvih bodova u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine, nakon što su u mostarskom derbiju s 1:0 nadigrali Velež pod Bijelim brijegom.

Utakmica je riješena bizarnim autogolom kapitena Veleža Denisa Zvonića, koji je svoju mrežu zatresao u 54. minuti i donio radost Plemićima.



Od samog početka se igralo jako borbeno, kako i priliči jednog gradskom derbiju, a prva stopostotna šansa viđena je u 11. minuti.



Tada je Damir Šovšić fenomenalno progirao Ivana Lendrića, koji je zaobišao Adnana Bobića, ali je iskosa promašio i ostalo je 0:0.



Velež je zatim prijetio preko Anesa Vehabovića i Valmira Berishe, ali je Brkić bio siguran.



Nova prijetnja Plemića zabilježena je u 24. minuti. Ivan Čurjurić se sjajno namjestio na 20-ak metara od gola Bobića, raspalio po lopti, a ona otišla za malo pored desne stative.



Nastavile su ekipe igrati grubo pa smo u kratkom periodu vidjeli i tri žuta kartona, a onda je uslijedila prilika za Ovčinu u finišu prvog dijela.



Šutirao je veznjak Rođenih, ali je to lagan posao bio za Brkića.



Na otvaranju drugog dijela prvi prijeti Velež i to preko Seida Behrama, koji je u igru ušao na startu poluvremena umjesto Vehabovića.



Odlično je šutirao Behram, ali je još bolje intervenisao Brkić.



U 54. minuti se dogodio trenutak odluke. Nakon gužve u šesnaestercu i pokušaja Lendrića i Šovšića, loptu je u svoju mrežu poslao Denis Zvonić kapiten Veleža.



Želio ju je izbaciti u korner, ali je ona završila u njegovoj mreži ua 1:0 vodstvo Zrinjskog.







Mogao se Zvonić iskupiti u 68. minuti. Imao je priliku nakon kornera, šutirao je glavom, ali je lopta otišla preko gola.



U 74. minuti nova šansa za Rođene. Brandao je šutirao s 20-ak metara, ali je lopta pogodila stativu. Nisu imali sreće gosti…



Lendrić je u 78. minuti mogao riješiti meč. Sjajno se okrenuo pred golom Rođenih, ali Ferreyra spasio gol gostiju.



Posljednju priliku da Veležu donese bod u ovom meču, imao je Berisha. Šutirao je malo iskosa iz odlične situacije, ali se ponovo istakao Brkić.



Do kraja je Zrinjski zadržao prednost i upisao tri boda, te obradovao svoje navijače.



Zrinjski – Velež 1:0 (Zvonić 54'(ag))



Stadion pod Bijelim brijegom. Gledalaca: 7583 Sudija: Haris Kaljanac. Žuti kartoni: Čeliković, Zlomislić, Rugašević (Zrinjski), Ćivić, Ovčina, Osmić (Velež)



Zrinjski: Brkić, Stojkić (od 79. Rugašević), Barbarić, Barišić, Čeliković, Zlomislić (od 60. Pezer), Čurjurić, Šovšić, Bencun (od 68. Čirjak), Mandić i Lendrić.



Velež: Bobić, Zvonić, Zeljković, Ćosić (od 71. Osmić), Ovčina (od 58. Samardžić), Brandao, Berisha, Ferreyra, Hasanović, Vehabović (od 46. Behram) i Čivić.





