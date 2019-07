Nakon tri godine Mostar će ponovo imati fudbalski gradski derbi.

Foto: 24sata.info

Velež se prije dva mjeseca vratio u Premijer ligu, a voljom žrijeba već u drugom kolu sastaje se sa Zrinjskim, i to na stadionu Pod Bijelim brijegom.



Tim povodom, Sportski savez Grada Mostara i jutros je organizovao zajedničku konferenciju za medije na kojoj su se prisutnima obratili treneri i kapiteni mostarskih rivala.



U ime HŠK Zrinjski prisustvovali su Hari Vukas i Pero Stojkić, a u ime Veleža Mustafa Kodro i Denis Zvonić.



I jedni i drugi poželjeli su prije svega da derbi protekne u sportskom ambijentu, bez nereda, pirotehnike i incidenata.



- Kao trener baziram se na teren i ono što se događa na terenu. Naša ekipa je kvalitetnija od Veleža, iako imamo respekt prema njima. Imamo kvalitetniji roster, igramo na domaćem terenu i smatram da bi sve osim naše pobjede bilo iznenađenje, rekao je Vukas.



U Veležu su svjesni da je ispred njih dosta teška utakmica.



- Respektujemo Zrinjski, ali oni sasvim sigurno neće moći promijeniti baš 10 igrača, tako da će osjetiti taj umor nakon evropske utakmice, a koji ćemo mi pokušati iskoristiti. Nastojat ćemo se predstaviti u najboljem svjetlu, a forma u gradskim derbijima ne znači ništa, jer sitnica može odlučiti utakmicu, rekao je trener Veleža Mustafa Kodro.



Kapetan Zrinjskog Pero Stojkić raduje se što će ponovno okusiti čar gradskog derbija.



- Imamo veći broj igrača i svako ko izađe na teren dat će maksimum kako bismo došli do pobjede. Želimo stvoriti i dobru atmosferu pred uzvratnu utakmicu Evropske lige, rekao je Stojkić.



Denis Zvonić (kapiten Veleža) nada se da će derbi ponovo biti praznik fudbala.



- Sedam dana sa šefom smo razgovarali o onome što nas čeka i što trebamo raditi na predstojećoj utakmici. Igrali smo dosta derbija... Može odlučiti mala sitnica, to je sigurno... Ovo je utakmica višeg naboja i euforije, i zato je specifična. rekao je Zvonić.



Meč se igra sutra sa početkom od 20 sati.





(24sata.info)