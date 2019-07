Bosna i Hercegovina nema niti jedan stadion četvrte kategorije, što znači da nijedno "fudbalsko zdanje" u ovoj evropskoj zemlji ne ispunjava uvjete za odigravanje utakmica grupne faze UEFA takmičenja.

Foto: 24sata.info

- Tačno. Nažalost, nemamo stadion četvrte kategorije. Najbolje klasificirani stadioni u BiH su Bilino polje u Zenici, Grbavica u Sarajevu i Pecara u Širokom Brijegu. To su stadioni treće kategorije i ispunjavaju uvjete za odigravanje utakmica trećeg kola kvalifikacija i play-offa UEFA Lige prvaka i Evropa lige kao i kvalifikacionih reprezentativnih susreta - rekao je za Anadolu Agency (AA) Nihad Hodžić, šef administrativnog odjela i ekspert za infrastrukturu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FS BiH).



Hodžić ističe, ukoliko bi se Sarajevo ili Zrinjski plasirali u grupnu fazu Evropa lige ove sezone, postoji mogućnost da UEFA progleda kroz prste eventualnom bh. predstavniku.



- Daj Bože da neki ili oba naša kluba igraju grupnu fazu Evropa lige. U tom slučaju, UEFA bi vjerovatno napravila iznimku, kako je to slučaj u prošloj sezoni Lige prvaka bio s Crvenom zvezdom kojoj je za četvrtu kategoriju trebao teren s grijanjem. Dakle, naš predstavnik mogao bi vjerovatno igrati utakmice grupne faze na Bilinom polju ili Grbavici, stadionima koji su najbliže ispunjavanju uvjeta četvrte kategorije, mada su i dalje još daleko od takve uvjetnosti. UEFA napravi ustupak jednu sezonu, ali već prilikom drugog eventualnog izlaska u Evropu našli bismo se u pravom problemu ako ne bismo imali odgovarajući stadion iz četvrte kategorije - istakao je Hodžić, dodavši:



- Ukoliko bi Zrinjski eliminisao Utrech i plasirao se u treće kolo kvalifikacija Evropa lige, domaće utakmice igrat će na Pecari. Sarajevo će, kako je poznato, domaćin u trećem kolu kvalifikacija biti u Zenici. Ukoliko bi nastavili takmičenje, mogu promijeniti stadion. Naprimjer, Sarajevo u play-offu može biti domaćin i na Grbavici, ukoliko se dogovori o uvjetima iznajmljivanja stadiona sa Željezničarom.



Projekt izgradnje Nacionalnog stadiona u Sarajevu, ističe, pokrenut je s "mrtve tačke".



- Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, radi ozbiljno na osiguranju papirologije za izgradnju Nacionalne arene na području te lokalne zajednice. Pokrenuta je procedura da se stadion ucrta u regulacioni plan, a onda bi išla priča o investitorima i realizaciji cijelog projekta. Za Nacionalnu arenu sa 25.000 do 30.000 sjedećih mjesta potrebno je cirka 50 miliona eura. Može se raditi po fazama tri-četiri godine i tako se planirati budžet. Nacionalni stadion je potreba za Bosnu i Hercegovinu - smatra Hodžić.



Šest stadiona u BiH ispunjava kriterije za odigravanje međunarodnih utakmica. Osim tri spomenuta iz treće kategorije, još tri su klasificirana u drugu što znači da se na njima mogu igrati utakmice prvog i drugog kola kvalifikacija UEFA takmičenja. To su Olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase - Koševo, Gradski stadion u Banjoj Luci i stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru.





(AA)