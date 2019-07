Nogometaši tuzlanske Slobode gostovali su u Osijeku gdje su u generalnoj probi pred početak prvenstva pobijedili hrvatskog prvoligaša Osijeka rezultatom 3:2 (3:2).

Foto: FENA

Svi golovi "pali" su u prvom poluvremenu. Povela je Sloboda u 16. minuti golom Livančića. Dvije minute kasnije izjednačio je Škorić.



Domaći su u 39. minuti preokrenuli rezultat golom Marića, a Sloboda je s dva gola u samo pet minuta došla do vrijedne pobjede.



Najprije je u 42. minuti izjednačio Am. Bekić, da bi konačan rezultat u 44. minuti postavio Ristić.



Za Slobodu su u startnoj postavi nastupili: Lakić, Beganović, Salihović, Ivetić, Al. Bekić, Pršeš, Martelat, Maksimović, Livančić, Am. Bekić i Ristić.



Sloboda je tako pripremni period okončala bez izgubljene utakmice, a nijednu od šest utakmica nisu odigrali u Tuzli.



Pobijedili su ekipe Bogatića 4:1, Mačve (Šabac) 2:0, Troglava (Livno) 7:0, Kamešnice (Podhum) 3:0. te Osijeka 3:2, dok su jedino remizirali u Mostaru protiv Veleža.





