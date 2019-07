Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Besim Šerbečić novi je fudbaler aktuelnog prvaka države Sarajeva, potvrdio je norveški Rosenborg, ali i bordo klub.

Foto: FK Sarajevo

Sarajevo je dugo tražilo rješenje na poziciji stopera, u igri je bio i Nigerijac Obaobona, kao i Daniel Graovac, ali je na kraju dogovor postignu sa Besimom Šerbečićem i Rosenborgom.



Dvadesetjednogodišnji stoper će u Sarajevu boraviti na jednogodišnjoj posudbi.



“I prije su me povezivali sa Sarajevo, postojala je mogućnost da dođem u Akademiju dok sam bio mlađi i jako mi je drago što sam sada ovdje u seniorskom timu. Imao sam još par ponuda za posudbe u ovom roku ali kada sam čuo da je Sarajevo zainteresovano za mene to je bilo to. Drago mi je što je dogovor uspješno okončan, čast mi je što ću nositi bordo dres“, rekao je mladi stoper nakon potpisa sa bordo klubom.



Šerbečić ima 21 godinu, a u posljednje vrijeme je imao problema s povredom leđa, zbog koje nije igrao već duže vrijeme.



On će biti prijavljen i za dvomeč sa Celticom, koji je na rasporedu 9. odnosno 16. jula.



Podsjećamo, Šerbečić je ranije nosio dres Zvijezde Gradačac i Radnika iz Bijeljine, iz kojeg je u januaru 2018. napravio transfer u Rosenborg.





(24sata.info)