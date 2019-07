Bićemo hit sezone, poručio je Denis Zvonić, kapiten mostarskog Veleža, kluba koji se nakon tri godine vratio u BH Telecom Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Foto: FK Velež

"Rođeni" poručuju da im ispadanje u Prvu ligu Federacije BiH više nikada ne smije biti prijetnja. Ambiciozna Uprava i mlad tim žele u narednoj sezoni početi novu eru jednog od najpopularnijih sportskih kolektiva ne samo u Mostaru i Hercegovini, nego i mnogo šire.



"Velež je u dugoj istoriji, skoro stogodišnjoj, imao uspone i padove. U novijoj istoriji ispadali smo u niži rang, vraćali se... Sada smo nakon tri godine u eliti, tamo gdje nam je mjesto i tu želimo ostati. Više nikada se opstanak ne smije dovesti u pitanje", istakao je Zvonić.



To ne znači da su ambicije u elitnom društvu bh. fudbala da budu samo stabilan premijerligaš. Cilj je puno veći.



"Želimo da budem hit predstojeće sezone. Želimo biti jaka konkurencija najboljim klubovima u BiH. Želimo se boriti za trofeje. Nedopustivo je da neki klubovi s mnogo manjom tradicijom i rejtingom imaju barem jedan trofej u svojim vitrinama, a da Velež, koji je brend, poslije rata nema nijedan. Želimo izlazak u Evropu. Na tome ambiciozna Uprava radi i u infrstrukturnom smislu. 'Šminka' se stadion, postavljaju se stolice.



Uskoro ćemo imati reflektore, a noćne utakmice, siguran sam, imaće posebnu draž za sve u Mostaru. Ja sam mostarsko dijete i znam šta ovom gradu znači Velež", istakao je Zvonić.



Ovog ljeta Mostarce su pojačali Muharem Čivić, bivši lijevi bek Slobode, te Dino Hasanović, fudbaler sredine terena koji je stigao iz GOŠK-a i prethodno nastupao za Željezničar i Čelik. Do početka sezone očekuje se dolazak još dvojice novajlija. Na drugoj strani, Uprava razmatra ponude za Nusmira Fajića. Još trenira s Veležom, ali će vjerovatno promijeniti sredinu.



"Nakon prvih 19 kola moći ćemo znati definitivno koliki su naši dometi. Trenutno je velika euforija u i oko kluba. Vjerujemo zaista da možemo biti veoma dobri. Imamo, čini mi se, najmlađi tim u ligi. Željni smo dokazivanja. Navijači su nam vjetar u jedra. Svi koji su ijednom došli na 'Vrapčiće' znaju o kakvoj atmosferi pričam. Ono što je posebno bitno - imamo ekipu koja je na okupu tri godine i nije se mijenjala značajnije. Odlično se poznajemo i to ćemo na pravi način krunisati dobrim rezultatima", zaključio je Zvonić.



Fudbaleri Veleža će danas u prijateljskom meču odmjeriti snage s Varaždinom u Travniku. Podsjetimo, prošle sedmice su na na "Pecari" savladali Široki Brijeg rezultatom 3:1.





(NN)