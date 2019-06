Knjiga „100 godina Slobode“ autora Almira Šećkanovića i Harisa Šahovića predstavljena je sinoć u Tuzli, u prisustvu velikog broja bivših i sadašnjih nogometaša, trenera i funkcionera Slobode, članova Udruženja građana „Prijatelji Slobode“, te simpatizera sportskog kolektiva iz Tuzle, koji u ovoj godini obilježava stoljeće postojanja i djelovanja.

O knjizi su govorili novinari Adnan Krdžalić, Sinan Sinanović, te autor Šećkanović. Sudionike su pozdravili Mario Lovrić uime UG „Prijatelji Slobode“, predsjednik UO kluba, Sead Kozlić, a prigodnim riječima obratio se bivši igrač i član klupske uprave, 87-godišnji Vojo Milošević, te više nogometaša starije generacije.



Autori su u prvom dijelu knjige govorili o istorijatu kluba, te jednom od osnivača Mitru Trifunoviću Uči, dok su u drugom skupili 50 priča s osobama koje su ostavile dubok trag u istoriji kluba, kao što su Aleksandar Ivoš, Fahrudin Avdičević, Anto Raos, Rade Jovičić, Bela Palfi, Momo Radović, Aleksandar Ivoš, Mustafa Hukić, Sakib Malkočević, Alen i Enes Mešanović, Dževad Šećerbegović, Mersed Kovačević i mnogi drugi.



U trećem poglavlju knjige objavljena su mišljenja sportista poniklih u drugim regionalnim klubovima i sportski novinari iz BiH, govoreći o duelima sa Slobodom i o samom značaju tog kluba.



- Naša želja je da knjiga uđe u što više porodičnih domova u BiH, da postane obavezna literatura kada se govori o ovom klubu, te da se mlade generacije igrača shvate kako se voli i bori za crveno-crne boje kluba – rekao je Šećkanović.



Fahrudin Avdičević, nogometaš koji je odigrao oko 850 utakmica za Slobodu i po tome je rekorder, izjavio je za Fenu da će knjiga sačuvati od zaborava brojna imena igrača i ljudi koji su stvarali i afirmirali Slobodu.



- Prije deset godina predložio sam da se u Tuzli osnuje Muzej sporta, jer je toliko uspješnih sportista prodefilovalo kroz klub i RSD Slobodu, ali do sada na tom planu ništa nije urađeno. Veliki klubovi imaju svoje muzej sobe, a Sloboda je po svemu veliki klub. I ovom prilikom ponavljam ideju da se muzejom ili na drugi način sačuvaju dokumenti koji govore o slavnoj prošlosti kluba. Ne treba zaboraviti da je Tuzla nekada, prema statističkim podacima, bila druga u bivšoj Jugoslaviji po broju prvoligaških klubova u odnosu na broj stanovnika – kazao je Avdičević.



Nekada bek Tuzlaka, Rade Jovičić, koji se na početku bogate karijere proslavio „flasterom“ na Draganu Džajiću, legendi beogradske Crvene zvezde, sretan je što je ponovo vidio svoje nekadašnje suigrače.



- Teško je porediti Slobodu nekad i danas, jer je to nemoguće, a slobodan sam reći da nas nove generacije još nisu nadmašile. Nas su učili da moramo biti u službi kluba, te da se ne smijemo izdizati iznad njega. Igrali smo srcem, zdužno, s velikim drugarstvom i zajedništvom, a to je zato što nas je veliki broj ponikao u omladinskom pogonu Slobode – istakao je Jovičić.



Na promociji se okupio veliki broj nekadašnjih nogometaša, koji su došli iz BiH, Hrvatske i Srbije, te iz inozemstva, putem video snimka obratio se i koautor Haris Šahović, kao i nekadašnji nogometaš i direktor Slobode, Aleksandar Ivoš.

Prikladne muzičke numere izvela je mlada violonistica Arwa Behlilović.



Knjiga "100 godina Slobode" štampana je u tiražu od 800 primjeraka, a publikovanje su pomogli UG "Prijatelji FK Sloboda" i Nogometni savez Bosne i Hercegovine.





