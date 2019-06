Na današnji dan, prije 97 godina, osnovan je RŠD Velež, koji će kroz svoju dugu historiju predstavljati način i smisao života radničkoj klasi te postati klub raje, ljubavi, prkosa i ponosa.

Foto: 24sata.info

Kroz svoju historiju doživio je i preživio mnogo teških trenutaka, od zabrane rada 1940. godine, do pokušaja gašenja 1992. godine pa do teške finansijske situacije 2016. godine.



Međutim, Rođeni su uvijek izlazili kao pobjednici iz svih tih teških borbi, zajedno sa svojim vjernim navijačima.



Posljednja borba, 2016. godine, uspješno je dobijena. Klub se stabilizirao i raste iz dana u dan.



Zajedno sa svojim navijačima klub gradi Stadion Rođeni i nastavlja borbu za povratak u vrh bh. nogometa.



Iz kluba su poručili da svojim navijačima povodom 97. rođendana nude dresove po promotivnim cijenama od 40 KM za kupovinu na licu mjesta u Fan shopu, koji se nalazi u sklopu klupskih prostorija u Cernici uz poruku "Mostar u srcu, Velež do groba".





(24sata.info)