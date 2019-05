Samo je pitanje dana kada će iz N/FS BiH stići potvrda da je FK Borac dobio licencu za BHT Premijer ligu BiH naredne sezone, tvrde sa Gradskog stadiona u Banjaluci, a paralelno s ovom informacijom priča se i o odlasku Darka Vojvodića sa mjesta trenera. Poznata je i lista potencijalnih kandidata, a čini se da u ovom trenutku najbolje kotira Slobodan Starčević, aktuelni trener Krupe.

Foto: NN

Borac je već obezbijedio titulu prvaka RS, koja donosi i povratak u bh. elitu, i jedan od problema sa kojim se susrela Uprava kluba je kako pronaći 250.000 KM kako bi platili dugove i obezbijedili licencu za takmičenje u Premijer ligi. Vico Zeljković, predsjednik kluba, nekoliko puta je ponovio da licenca neće doći u pitanje i čini se da je sada sve riješeno.



"U suštini smo završili sve što je bilo do nas kako bismo dobili licencu. Na putu smo da isplatimo sve što je potrebno i samo je pitanje dana kada će iz Saveza doći potvrda da smo dobili licencu", rekao nam je Zeljković.



Prema njegovim riječima, neće se ponoviti prošla godina kada je Borac ostao bez licence i Premijer lige, iako je na tabeli bio izborio opstanak. Jedna od narednih tema za čelnike kluba biće pitanje trenera, jer nije siguran ostanak Vojvodića. On je s klubom prvo izborio opstanak u Premijer ligi BiH prošle sezone, a ove je klubu donio titulu prvaka RS. Zeljković je najavio da će na kraju sezone prvo sjesti i razgovarati sa Vojvodićem, a tek ukoliko dvije strane ne budu na istim talasnim dužinama slijede pregovori sa drugim stručnjacima. Kako saznajemo, čelnici kluba su već opipavali puls potencijalnih nasljednika, a najbolje kotira Starčević, koji je već radio kao trener na Gradskom stadionu. Vojvodić ima ugovor još godinu dana, ali mu to ne garantuje ostanak.



"Kada se sve završi onda ćemo da sjednemo i pretresemo sve teme. Vojvodić je uradio veliki posao za nas. Šanse da će ostati na klupi su 50:50. Imamo odličan odnos i tako će ostati kako god da odlučimo. Ne možemo reći da smo nezadovoljni njim, ali ispunili smo jedan cilj i sad je na redu drugi cilj i želimo da vidimo kakve planove trener ima", kazao je predsjednik kluba.



Osim Starčevića, kao potencijalni treneri spominju se Branislav Krunić, Simo Krunić..., i naredni dani će pokazati da li će na kraju doći do promjene šefa stručnog štaba.



Jasno je da će biti i promjena u igračkom kadru pošto nekolicini igrača ističu ugovori. Među igračima koji bi na ljeto trebalo da budu slobodni su Đorđe Ćosić i Demir Jakupović i s njima su čelnici kluba već počeli pregovore o nastavku saradnje.





(NN)