Željezničar se porazom od Čelika oprostio od publike na Grbavici za ovu sezonu, a Zeničani su slavili pobjedu od 1:2.

Za slavlje gostujućih navijača i igrača pogađali su Vedran Vrhovac i Haris Dilaver.



Već na samom početku smo vidjeli nekoliko prilika na obje strane. Prvo je Čelik zaprijetio već u drugoj minuti, a onda je Sulejman Krpić uzvratio na drugoj strani.



Nakon toga je dosuđen i slobodnjak za Plave, ali je Branko Bajić šutirao visoko preko gola gostiju.



Zatim se i Zec u 15. minuti našao u lijepoj prilici, šutirao je sa 16 metara, ali pored gola Pavlovića.



I dok se Željo patio da uputi šut u okvir gola, Čelik ga je kaznio u 38. minuti. Tada je ubacio Anel Dedić, a glavom pogodio Vedran Vrhovac za radost gostiju.



Tim rezultatom se otišlo na odmor.



Nastavak ne donosi mnogo toga novog kada je u pitanju igra Željezničara, a Čelik relativno brzo stiže do drugog pogotka.



Igrala se 60. minuta, Jadranko Bogičević se okliznuo u čistoj situaciji, do lopte je onda došao Haris Dilaver, koji je matirao Fejzića za 0:2.



Pokušavao je tim Amara Osima nakon toga da se vrati, ali bezuspješno. Prijetio je Šabanadžović, Sadiković iz slobodnjaka, ali gola nije bilo sve do 82. minute.



Tada je rezervista Ermin Zec pogodio glavom nakon kornera za 1:2, ali Plavi do kraja nisu imali snage da stignu barem do boda.



Željezničar – Čelik 1:2 (E. Zec 82’ / Vrhovac 38’, Dilaver 60’)





Završene su i preostale četiri utakmice 32. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.



Zrinjski je na svom terenu u Mostaru potpuno razbio ekipu Tuzla Cityja, a konačni rezultat je glasio 5:1.



Briljirao je Miloš Filipović, koji se danas opraštao od publike pod Bijelim brijegom, pošto na kraju sezone seli u Grčku Larissu.



Postigao je dva pogotka, baš kao i Abid Mujagić, a jedan je dodao Staniša Mandić. Tuzla City je do počasnog pogotka stigla u 79. minuti preko Ubiparipa.



Široki je na Pecari nadigrao fudbalere Radnika iz Bijeljine sa 2:0, a svoj prvijenac u dresu domaćih je postigao Vukoja. Strijelac drugog gola bio je Jurić.



U Krupi je odigrana utakmica ekipa koje napuštaju Premijer ligu – Krupe i GOŠK-a, a domaći su slavili visok trijumf od 4:0.



Mladost iz Doboja kod Kaknja je na Tušnju slavila s minimalnih 1:0 protiv Slobode.



Prijetila je Mladost u prvom dijelu u nekoliko navrata dosta dobro, Fanimo je pogodio i prečku, ali gola nije bilo.



Na drugoj strani je prijetio Antonio Vidović, ali također bezuspješno.



Trenutak odluke se dogodio na startu drugog poluvremena, kada je Gedeon Guzina savladao Muminovića za slavlje gostiju.





