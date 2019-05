Fudbaleri Sarajeva novi su prvaci Bosne i Hercegovine!

Foto: FENA

U pretposljednjem kolu Premijer lige na Koševu je pala Zvijezda 09 i to rezultatom 4:0 što je bilo dovoljno za podizanje šampionskog pehara.



Pošto Sarajevo ima bolji međusobni omjer od Zrinjskog, bilo je jasno da pobjeda u duelu protiv Zvijezde 09 donosi izabranicima Husrefa Musemića željeni trofej kojim bi ispisali historiju, s obzirom na osvajajne Kupa Bosne i Hercegovine.



Tako je bordo tim krenuo ofanzivno od samog starta, a Zvijezda 09 se povukla maksimalno i pokušala što duže da izdrži. Ipak, sve je u vodu palo u 25. minuti. Divno je Anel Hebibović centrirao sa desne strane, a preko istrčalog Filipa Erića pogađa Amar Rahmanović.



Taj gol doveo je do usijanja atmosferu na Koševu. Domaći navijači su tada napravili veliku dimnu bakljadu zbog koje je nakratko i prekinut duel, a odmah po okončanju susreta postignut je i drugi, ovaj put odlično je iz voleja pogodio Anel Hebibović.



Samo nekoliko minuta čekalo se na treći pogodak, pogodio je Mersudin Ahmetović, 14. put ove sezone. Nije ni to bilo sve za prvo poluvrijeme, pošto je u 44. minuti Krste Velkoski vrlo lijepo, u padu, pogodio za 4:0. To je bio rezultat prvog dijela.



U nastavku mnogo manje uzbuđenja, pošto se već osjetila slavljenička atmosfera u zraku. Sarajevo je kontrolisalo igru, imalo više prilika, ali nisu odmah postigli gol. Ahmetović je imao veliku šansu nakon asistencije Hebibovića, ali je šutirao pored gola.



Do kraja Sarajevo je igralo prilično opušteno, rezultat i pozicija su im to dozvoljavali. Mnogo uzbuđenja nije bilo tako da je rezultatom 4:0 okončan ovaj meč.



Tako je bordo tim osvojio šestu titulu prvaka države, četvrtu u Bosni i Hercegovini. Osim toga, Sarajevo je osvojilo prvu duplu krunu u svojoj historiji.







Sarajevo – Zvijezda 09 4:0 (Rahmanović 25’, Hebibović 30’, Ahmetović 33’, Velkoski 44’)





(SCsport)