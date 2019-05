Prvi finalni susret nogometnog Kupa Bosne u Hercegovine za sezonu 2018./19. u kojem će se sastati Sarajevo i Široki Brijeg bit će odigran u srijedu, 8. maja, od 18.00 sati na stadionu "Asim Ferhatović-Hase".

Husref Musemić / 24sata.info

Trener Sarajeva Husref Musemić na pres-konferenciji kazao je da je "čast i prviliegija igrati finale Kupa svoje zemlje".



- Apelujem da svi koji budemo akteri tih utakmica da učinimo sve da one proteknu u što je moguće boljoj atmosferi, fer i sportski. Mislim da su ovo dvije ekipe koje su trenutno najbolje u državi, tako da možemo očekivati dobar fudbal. Obje ekipe su zadnjih dana malo rasterećenije, Široki je obezbijedio izlazak u Evropu, mi smo na korak do osvajanja titule prvaka - kazao je Musemić.



Igranje revanš utakmice u gostima, po njegovom mišljenju, nije velika prednost i da to ne mora ništa da znači.



- Meni kao igraču i treneru to nije toliko bitno, igraju se dvije utakmice, iako statistike možda govore da je više ekipa prošlo dalje koje su drugu utakmicu igrale kući. Mi ćemo učiniti sve da obje utakmice odigramo što je moguće bolje. Svaki rezultat bez primljenog gola je akivan - kazao je Musemić.



Najveću opasnost iz redova Širokog Bijega po njegov tim Musemić vidi u Dini Ćoriću i Draženu Bagariću.



- Široki je dobra ekipa, ima svoj kvalitet i mane, kao i mi, sigurno da je Ćorić već dugo njihov glavni igrač, Bagarić isto tako. To su igrači na koje trebamo obratiti pažnju. Imaju jako širok fond igrača i u posljednje vrijeme trener je jako puno rotirao igrače, želi da osvježi svoju ekipu i da što spremnije dočeka utakmcu - kazao je Musemić.



Ekipa Sarajeva za prvi finalni susret neće imati problema s igračkim kadrom.



- Nemamo povrijeđenih i kažnjenih igrača, osim onih što su ranije povrijeđeni kao što je Pidro, Bekić se vratio u trenažni proces, tako da imamo dosta igrača na raspolaganju - kazao je Musemić.



Iako je "Bordo" tim na da dobrom putu da ostvoji duplu krunu, po Musemićevim riječima među igračima nema euforije.



- Evidentno je da možemo da osvojima duplu krunu, ali isto tako i ne osvojima. Još uvijek nije gotovo, pogovo kad je u pitanju Kup jer se igraju dvije utakmice. Što se tiče prvenstva, ostala nam je još jedna stepenica i mislim da ćemo to riješiti i da ćemo onda "pričati" dalje - kazao je Musemić.



Prvotimac Anel Hebibović izjavio je da su igrači svjesni kvaliteta Širokog Brijega i da ih očekuje zahtjevna utakmica.



- Nadam se da će teren biti pogodan za igru i da će nas vrijeme poslužiti. Pokušaćemo da njihov kvalitet svedemo na minimum. Daćemo sve od sebe da prođe sve u najboljem redu, nadamo se dobrom rezultatu. Pozivam sve navjače da dođu u što većem broju da ovo "izguramo" do kraja - kazao je Hebibović.



Revanš susret igrat će se 15. maja na stadionu Pecara.



(FENA)