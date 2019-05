Sarajevo je u utakmici 30. kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine savladalo Čelik sa ubjedljivih 5:0, te tako napravilo novi korak ka osvanju titule prvaka naše države.

Foto: SCsport

Bordo tim je na startu susreta imao veliku sreću. Dedić je u četvrtoj minutu uputio sjajan udarac, koji je zaustavila prečka. Pokušao je Ahmetović u petoj, te Tatar atraktivno u desetoj minuti, no promjene rezultata nije bilo.



Novu šansu za Zeničane imao je Jurina u 18. minuti, ali lopta je otišla pored gola. Sarajevo je došlo u prednost u 21. minuti kada je Tatar pogodio za 1:0 nakon lijepe akcije. Samo tri minute poslije Ahmetović je pobjegao odbrani gostiju i rutinski pogodio za 2:o.



Tim sa Koševa pitanje pobjednika riješio je u 32. minuti. Nakon kornera loptu glavom Rahmanović je spustio za Tatara, koji postiže svoj drugi gol na utakmici za 3:0. Do kraja prvog dijela utakmice može se izdvojiti udarac Rahmanovića koji je zaustavio Karajbić.



Na startu drugog dijela nije bilo uzbuđenja, sve do 59. minute kada je fenomenalan gol za 4:0 postigao Hebibović. Četiri minute poslije Rahmanović je na asistenciju Šišića zatresao mrežu Zeničana po peti put večeras. U nastavku debitovao je i Brazilac Cruz. Tim sa Koševa lagano je priveo utakmicu kraju i slavio ubjedljivu pobjedu.



SARAJEVO – ČELIK 5:0





(SCsport)