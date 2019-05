Nogometaši Željezničara u 30. kolu Premijer lige u nedjelju na Grbavici dočekuju ekipu Mladosti.

Foto: FENA

Trener Željezničara Amar Osim danas je na pres-konfrenciji kazao da očekuje da će njegov tim nakon ovog kola imati bolju situaciju, jer konkurenti "plavih" igraju teške utakmice.



- Dva i po mjeseca smo u grču, a ukoliko nam konkurenti kiksaju u subotu i nedjelju naši bi igrači trebali ući znatno opuštenije u utakmicu. Moramo biti sto posto skoncentrisani i motivisani kako bi ostvarili pobjedu u duelu s Mladosti - kazao je Osim.



Dodao je da je Željezničar ovog proljeća jedna od najneefikasnija ekipa u ligi, ali da se "nada da će protiv Mladosti bolje ući u utakmicu i na svom stadionu pokušati napraviti nešto više".



- Nadamo se efikasnijoj utakmici s obzirom na karakteristike protivnika, koji daju i primaju puno golova - smatra Osim.



Na njegovu inicijativu Željezničar je smanjio cijene ulaznica za predstojeću utakmicu.



- To je bila i moja inicijativa, smatramo da je malo publike na stadionu, ne samo kod nas nego kod sviju je prisutna apatija i nezainteresovanost. Smatramo da cijene karata nisu opravdane u ovom trenutku - kazao je Osim.



Prvotimac "plavih" Srđan Stanić kazao je da ekipa do kraja sezone "sama odlučuje o svojoj sudbini".



- Rivali igraju teške utakmice. Igramo zadnju utakmicu u 30. kolu i ako nam se poklope rezultati to će nam biti motiv više - kazao je Stanić.



Susret Željezničar - Mladost bit će odigrana u nedjelju, 5. maja, od 20.00 sati.





(FENA)