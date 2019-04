Fudbaleri Mladosti i Zrinjskog remizirali su u vrlo interesantnoj utakmici odigranoj u Doboju kod Kaknja rezultatom 2:2.

Foto: 24sata.info

Otvaranje susreta proteklo je u nešto mirnijoj igri, a domaći su imali jednu priliku preko Petra Boje, no bez opasnosti prevelike prije nego što je Zrinjski u 19. minuti došao u vodstvo.



Odigrali su gosti jedan duži napad kojeg je golom krunisao Staniša Mandić, fudbaler koji je zimus pojačao aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine. Ipak nije se dugo čekalo na odgovor.



Igrao se 28. minut kada je Mladost poravnala preko Gedeona Guzine koji je lijepo pogodio mrežu gostiju. To je bio i rezultat prvog poluvremena.



Otvorena igra nastavila se i u drugom dijelu, a nakon jednog prekida gosti su došli do novog vodstva. U 52. minuti Frane Čirjak postiže prelijep gol iz slobodnog udarca.



Ipak, velika drama viđena je u posljednjih desetak minuta. U 79. minuti Jakovljević je zaustavio loptu rukom, te je isključen, a za domaće je dosuđen jedanaesterac. Siguran realizator bio je Bahrudin Atajić. U nadoknadi utakmice Zrinjski je imao veliku priliku da dođe do trijumfa, ali je Ivan Čurjurić sa bijele tačke pogodio stativu.



Ostalo je 2:2, pa je tako Zrinjski napravio korak unazad kada je borba za titulu u pitanju.



Mladost DK – Zrinjski 2:2 (Guzina 28’, Atajić 79’ / Mandić 19’, Čirjak 52’)





Sarajevo na očajnom terenu remiziralo kod Radnika i zadržalo prednost na vrhu



U monotonoj utakmici odigranoj na nakvašenom i teškom terenu Gradskog stadiona u Bijeljini, Radnik i Sarajevo su odigrali susret bez golova.



Prvo poluvrijeme nije ponudilo apsolutno ništa, možda tek nekoliko situacija koje se jedva mogu nazvati polušansama. Ovaj dio susreta zapravo je obilježio prekid u 16. minuti uzrokovan snažnim pljuskom koji se sručio na aktere meča. Sudija Ermin Sivac je zatim poslao ekipe u svlačionice, a meč je nastavljen desetak minuta kasnije, kada je kiša stala.



Ostatak susreta odvijao se u izuzetno teškim uvjetima, igrači su trčali preko lokvi. Ozbiljnih prilika nije bilo, tek slabi pokušaji Hebibovića i Velkoskog s jedne, odnosno Đurića i Bradonjića s druge strane.



Domaći su tražili penal u 77. minuti nakon što je Bradonjić pao u kaznenom prostoru, ali Sivac se nije oglasio. Do kraja se rezultat nije mijenjao.



Radnik – Sarajevo 0:0





Široki Brijeg je u 29. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine upisao trijumf nad Krupom rezultatom 2:1.



Nakon pet mečeva Širokog Brijega u kojima smo vidjeli jedan ili nijedan pogodak, konačno smo dobili više uzbuđenja, a samim tim i pogodaka danas na Pecari.



Odlično su domaći otvorili meč, stvorili dvije sjajne prilike, a na početku se izdvojila šansa za Dinu Ćorića koji je bio neprecizan. No, nije dugo trebalo Širokobriježanima da dođu do vodstva. Igrao se 22. minut kada je Mario Babić pogodio protivničku mrežu i tako najavio interesantan duel.



U finišu prvog dijela domaći su postigli i drugi gol. Igrao se 35. minut kada je Ivan Enin pogodio i svom timu osigurao dva gola prednosti pred odmor.



Krupa odlično otvara nastavak meča. U drugom minutu nastavka Stipo Marković postiže autogol i tako vraća uzbuđenja u ovaj susret. Ipak, do kraja utakmice nije bilo mnogo uzbuđenja i golova, pa hercegovački tim bilježi nova tri boda.



Široki Brijeg – Krupa 2:1 (Babić 22’, Enin 35’ / Marković a.g. 47’)





Fudbaleri Čelika upisali su važnu pobjedu nad GOŠK-om rezultatom 1:0 na Bilinom polju.



Odlično su Zeničani otvorili susret, a već u drugoj minuti Haris Dilaver pogodio je prečku. Nastavila se dobra igra domaćih koji su imali još nekoliko dobrih akcija.



Pomenuti Dilaver je nastavio da prijeti, pa je tako u posljednjim trenucima prvog dijela šutirao pored gola. Na odmor se otišlo rezultatom 0:0.



Drugo poluvrijeme donijelo je nešto otvoreniju igru na obje strane, a tu su se bolje snašli domaći koji su u 65. minuti došli do vodstva.



Fenan Salčinović je iz drugog pokušaja uspio centrirati, a glavom je pogodio Vedran Vrhovac za veliko vodstvo domaćeg tima.



Do kraja utakmice bilo je vrlo malo uzbuđenja, tako da su Zeničani upisali minimalnu, ali zasluženu i vrlo važnu pobjedu.



Čelik – GOŠK 1:0 (Vrhovac 65’)





(SCsport)