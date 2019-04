Fudbaleri Sarajeva su u utakmici 28. kola Premijer lige BiH na Koševu dočekali Mladost, te slavili laganu pobjedu od 2:0. Tako se bordo tim konačno vratio na pobjednički kolosijek jer je u posljednjih pet utakmica imao samo jedan trijumf …

Foto: FENA

Bolje je bilo Sarajevo u uvodnim minutama, Handžić je u devetoj minuti imao lijepu šansu, ali je njegov udarac zaustavio Velić.



Samo dvije minute poslje sjajna akcija Mladosti. Po lijevoj strani je probio Nemanja Anđušić, njegov šut blokirao Nihad Mujakić, a lopta je zamalo završila iza leđa Kovačevića…



Nije se zadovoljilo Sarajevo minimalnim vodstvom pa je nastavilo napadati, a drugi gol je stigao u 34. minuti.



Dosuđen je slobodan udarac, loptu je ubacio Krste Velkoski, koji je na drugoj stativi pronašao Miloša Stanojevića, a on trese mrežu Velića.



Zaprijetila je Mladost još jednom preko Boje, ali je njegov slab šut bio lak plijen za Kovačevića.



Nije uspjela Mladost ni u drugom poluvremenu ozbiljno ugroziti gol Sarajeva, koje je rutinski čuvalo svoju prednost, ali prema naprijed nije puno pokazalo.



Najbliži golu su bordo momci bili u 58. kada je Rahmanović nakon kornera glavom šutirao i pogodio prečku.



U nastavku smo vidjeli mnogo prekida, u nekoliko navrata se ukazivala pomoć fudbalerima, Lijepu priliku je u 86. minuti imao Kenan Muslimović, ali je sjajno reagovao Kovačević i spasio svoj gol.



Sarajevo je tako konačno slavilo i barem malo vratilo samopouzdanje pred samu završnicu prvenstva i borbe sa Zrinjskim.



Sarajevo – Mladost 2:0 (Hebibović 20’, Stanojević 34’)





Plemići nastavljaju potjeru za Sarajevom: Filipović za minimalnu pobjedu nad Slobodom



Zrinjski je danas pod Bijelim brijegom dočekao ekipu Slobode, koju je savladao sa minimalnih 1:0 i tako uspješno nastavio potjeru za liderom prvenstva Sarajevom.



Tuzlaci su bolje otvorili ovu utakmicu te su bili dosta konkretniji u uvodnim minutama. Izveli su dva kornera, a uslijedila je i velika prilika za Barabana, koji je šutirao pored gola.



Probudili su se nakon toga Plemići, koji su uspostavili inicijativu, a u 14. minuti su zaprijetili preko Filipovića.



Kako je vrijeme odmicalo sve je bolji bio Zrinjski, koji je u 37. minuti stigao i do vodstva.



Filipović je pogodio sa 10-ak metara nakon lijepe kombinacije sa svojim saigračem.



Krilni napadač Plemića je bio jako raspoložen danas, pa je i u nastavku nekoliko puta prijetio golu Azira Muminovića, ali ipak bezuspješno.



Sloboda je, očekivano, odigrala nešto slabije uslijed brojnih izostanaka ključnih igrača, Zrinjski je do kraja bio bolji protivnik i na kraju zasluženo slavio sa 1:0.



Ostao je Zrinjski na -4 u odnosu na Sarajevo koje je sa 2:0 savladalo Mladost na Koševu.



Zrinjski – Sloboda 1:0 (Filipović 37’)







Nezapamćen potop Čelika u Ugljeviku, važne pobjede Radnika i Krupe



Odigrane su još tri utakmice 28. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, te su zabilježeni vrlo interesantni rezultati kada je borba za opstanak u društvu najboljih u pitanju.



Zvijezda 09 – Čelik 4:0



Fudbaleri Zvijezde 09 upisali su vitalan trijumf protiv Čelika na svom terenu rezultatom 4:0 u duelu timova koji su sa različitim ambicijama ušle u ovu rundu takmičenja.



Odlično su domaći otvorili susret. Igrao se peti minut kada je Nermin Jamak startovao u svom kaznenom prostoru, a sudija Dragan Petrović pokazao na bijelu tačku.



Iskusni Jamak je nakon toga dobio žuti karton, a siguran realizator bio je Ermin Huseinbašić. Primljeni pogodak brzo je ‘probudio’ ekipu Čelika koja je zaigrala mnogo bolje i stvorila dvije ozbiljne prilike pred golom Zvijezde.



No, promjene rezultata do finiša prvog dijela nije bilo. Ipak, igrao se 43. minut kada su domaći udvostručili prednost, a pogodio je Fedor Predragović. To je bio i rezultat prvog dijela.



U nastavku još bolja igra domaćina koji je do vrha napunio mrežu Čelika. Pomenuti Huseinbašić je pogodio i iz slobodnog udarca u desetoj minuti nastavka, i tada je bilo jasno da bodovi ostaju kod domaćeg tima. Nedugo zatim pogodio je i Miljan Govedarica za konačnih 4:0. Tako je Zvijezda 09 napravila ozbiljan korak ka opstanku u društvu najboljih.



Zvijezda 09 – Čelik 4:0 (Huseinbašić 5’, 55’, Predragović 43’)





GOŠK – Radnik 1:2



U duelu odigranom u Gabeli domaći GOŠK je poražen od Radnika rezultatom 1:2 nakon preokreta i tako sebi napravio veliki korak unazad kada je borba za opstanak u pitanju.



Meč je otvoren bez mnogo prilika i uzbuđenja. Ipak, na startu nešto ofanzivnija igra domaćih koji su željeli doći do vitalnih bodova u borbi za opstanak.



Interesantno, uvod meča je nagovještavao crvene kartone i oštru igru, pošto je bilo mnogo borbe na sredini terena i oštrih startova, pa se fudbalerima GOŠK-a u nekoliko navrata ukazivala pomoć.



Finiš prvog dijela bio je nevjerovatno interesantan. GOŠK je u 43. minuti poveo golom Gržana na asistenciju Ereiza, a samo minut kasnije dosuđen je jedanaesterac za goste kojeg je sigurno realizovao Maksimović.



U nastavku nešto bolja igra Radnika koji je stvorio dvije izgledne situacije pred golom domaćih, ali bez rezultata. Gruba igra se nastavila i dalje, pa ne čudi što se sudija Haris Kaljanac često ‘hvatao’ za džep. Ipak, u finišu smo vidjeli veliki preokret. Za pobjedu gostiju u 82. minuti pogodio je Hadžić.



GOŠK – Radnik 1:2 (Gržan 40’ / Maksimović 43’, Hadžić 82’)





Krupa – Tuzla City 1:0



Ekipa Krupe slavila je u 28. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Tuzla Cityja rezultatom 1:0.



Krupa, koja je ovaj meč dočekala kao fenjeraš, silno je željela doći do sva tri boda kojim bi zadržala kakve-takve šanse da izbori opstanak.



Uprkos konstantnom pritisku u prvom poluvremenu nije bilo golova, a izdvajaju se dvije prilike domaćeg tima, preko Milanovića, no ostalo je 0:0.



U nastavku još bolja igra domaćih koji su konačno došli do cilja u 72. minuti. Vrlo važan gol za ekipu sa Vrbasa postigao je Siniša Babić. To je bio ključni detalj susreta, pa su domaći upisali vrlo važan trijumf i stekli kakve-takve nade za opstanak.



Krupa – Tuzla City 1:0 (Babić 72’)





(SCsport)