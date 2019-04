Nogometaši Sarajeva pobijedili su Željezničara sa 3:0 u 118. gradskom derbiju, koji je u okviru 25. kola Premijer lige BiH odigran večeras na Grbavici.

Foto: FENA

Ekipa sa Koševa opravdala je epitet favorita i golovima Lazića, Velkoskog i Tatara došla do ubjedljive pobjede.



Nakon početnog ispitivanja snaga Sarajevo iz prve prilike dolazi u vodstvo. Lazić se u 11. minuti dobro snašao u šesnaestercu nakon kornera i sa dva metra probacio loptu kroz noge Kjosevskom. Četiri minute kasnije Velkoski je iskoristio veliku grešku odbrane Željezničara i sa nekoliko metara poslao loptu u gol za erupciju oduševljenja na dijelu sjeverne tribine gdje su smješteni gostujući navijači.



Željezničar je imao nekoliko poluprilika preko Zajmovića i Ramovića, ali bez konretne završnice.



U finišu poluvremena Sarajevo je moglo i do trećeg gola, ali je Rahmanović sa 15 metara šutirao pored stative.



Početak drugog dijela pripao je domaćim igračima koji propuštaju dvije dobre prilike. Prvo je u 46. minuti Zajmović, nakon asistencije Ramovića, previše oklijevao i na kraju se spetljao te nije ni uputio udarac iz izgledne pozicije, dok je tri minute kasnije Ramović sa 16 metara pogodio prečku.



Sredinom drugog poluvremena Sarajevo je ponovo preuzelo inicijativu i krenulo sa napadima, što im se isplatilo u 73. minuti kada dolaze do trećeg gola. Hebibović je dobro prošao sa desne strane i ubacio u peterac, Velkoski sa nekoliko metara pogađa prečku, a odbijenu loptu Tataš šalje u gol. Igrači Željezničara smatrali su da je Tatar napravio prekršaj prilikom postizanja gola, ali sudija Peljto nije uvažio njihove proteste.



Sarajevo se ovom pobjedom učvrstilo na vrhu premijerligaške tabele, dok je Željezničar ozbiljno ugrozio šanse da izbori nastup u Evropi, s obzirom na to da sada ima samo bod više od petoplasiranog Čelika i dva više od Radnika i Slobode na šestom, odnosno sedmom mjestu.



Susret na Grbavici pratilo je više od 10.000 navijača, a sudio je Irfan Peljto iz Sarajeva.

(FENA)