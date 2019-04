Gradski rivali Željezničar i Sarajevo sutra na Grbavici igraju 118. derbi, u okviru 25. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

Derbi će se igrati na Dan oslobođenja grada Sarajeva i jedna je od rijetkih prilika da dva kluba na taj način uveličaju ovaj praznik.



Tim povodim u Gradskoj vijećnici održana je zajednička pres-konferencija kojoj su prisustvovali gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, treneri i kapiteni dva kluba - Amar Osim i Husref Musemić, te Suleman Krpić i Krste Velkoski.



Gradonačelnik Skaka izjavio je da mu je drago što se vječiti derbi gradskih rivala ovog puta igra na Dan grada - 6. aprila.



- To za nas ima posebnu važnost. Uradićemo sve da derbi prođe u što boljoj atmosferi, da zajednički zapamtomo nešto pozitivno što se desilo u našem gradu. Moja želja je da pobijedi bolji. Moja je želja da dugo godina u Gradskoj vijećnici, ovom hramu kulture, u kojem je tokom agresije učinjen jedan od najvećih kulturocida, obnovimo i kreiramo neka nova vremena u kojim ćemo svi zajednički živjeti, međusobno se poštovati i sa ovog mjesta učiti šta to znači 'živjeti sarajevski' - kazao je Skaka.



Trener Željezničara Amar Osim izjavio je da je ovo, vjerovatno, prvi put da se derbi održava na Dan grada, "tu je puno nekih stvari koje su simbolične".



- Svi znamo šta je bilo na sutrašnji dan. Najveći sportski uspjeh jednog kolektiva iz BiH. Isto tako o Danu oslobođenja se premalo priča. Mi ćemo sve učiniti da derbi, vjerovatno jedini koji je odigran na taj dan, protekne u prijateljskom tonu. Nadamo se da će publika i svi prisutni moći to prepričavati nakon utakmice - kazao je Osim.



Po njegovim riječima bodovna razlika od plus 17 bodova u korist Sarajeva jeste pokazatelj kolika je razlika između ekipa u ovom trenutku, ali da u jednoj utakmici to i ne mora mnogo značiti.



Njegov kolega na klupi Sarajeva Husref Musemić zahvalio je gradonačelniku na organizovanju konferencije u Vijećnici, i da mu je drago što prisustvuju ljudi koji su pisali historiju oba kluba.



- Prvi put da se derbi igra na Dan grada i naša obaveza je da svi akteri učine sve da prođe u najboljem redu, fer, korektno i sportski. Želim da igrači daju svoj maksimum i doprinos. Poznato je da su bodovi potrebni i jednoj i drugoj ekipi i to daje ozbiljnosti, nadamo se muškoj utakmici - kazao je Musemić.



Kapiten "plavih" Sulejman Krpić nada se pobjedi svog tima na Grbavici.



- Znamo kakav je derbi, kao što su treneri rekli, to će biti muška utakmica. Nama su potrebni bodovi iz svake utakmice. Nastojat ćemo da odigramo borbenu utakmicu, nadamo se osvajanju tri boda - kazao je Krpić.



Kapiten Sarajeva Krste Velkoski priželjkuje da derbi protekne u atmosferi u kakvoj je protekao posljednji.



- Ne samo u smislu rezultata, nego da se odigra u finom ambijentu. Svjesni smo da smo i mi i Željezničar u krizi. Znamo šta ova utakmica donosi za nastavak sezone, spremno dočekujemo utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu - kazao je Velkoski.



Derbi će igrati sutra od 19.30 sati na Stadionu Grbavica, a sudit će Irfan Peljto iz Sarajeva.





(FENA)