Novom prvenstvenom pobjedom u nedjelju kada u Mostaru gostuje momčad Krupe, nogometaši Zrinjskog žele potvrditi trijumf nad Sarajevom iz prošlog kola te dodatno izvršiti pritisak na vodeću momčad Premijer lige BiH.

- Krupa je u nezavidnom položaju i sigurno će u Mostar doći pokušati odnijeti najmanje jedan bod. Pretpostavljam da će se defanzivnom igrom, kao što je to bio slučaj na gostovanju u Sarajevu prije dva kola, pokušati obraniti i iskoristiti neku od eventualnih kontri i polukontri - kazao je trener "Plemića" Blaž Slišković.



Dodao je kako je, ipak, sve u rukama domaćih nogometaša koji na terenu moraju potvrditi ulogu apsolutnih favoriti u susretu protiv posljednje momčadi na ljestvici.



U konkurenciju za nedjelju utakmicu vraća se Hrvoje Barišić koji je susret sa Sarajevom propustio zbog akumuliranih kartona, a Slišković će najvjerojatnije moći računati i na Miloša Filipovića koji je imao manjih problema s ozljedom.



S druge strane, zbog ozljede su upitni Damir Šovšić i Advan Kadušić.



Slišković je prokomentirao pobjedu nad Sarajevom (1:0) iz prošlog kola, istaknuvši kako je takav ishod derbija dviju vodećih momčadi domaćeg prvenstva ulio dodatnu dozu samopouzdanja među njegove igrače.



- Ne smijemo biti euforični nakon te pobjede, na taj način radimo i vjerujem kako na taj način moji igrači razmišljaju. Idemo dalje bez nekog velikog opterećenja. Za mene je važno da imamo solidnu bodovnu zalihu ispred trećeg Željezničara i četvrtog Širokog što nam može garantirati mirnu završnicu prvenstva, a naravno da ćemo pokušati iskoristiti svaku priliku da stignemo Sarajevo, ako nam se takva prilika ukaže - kazao je Slišković.



Osvrnu se i na izvedbe Zrinjskog u proljetnom dijelu prvenstva u kojem su 'Plemići' nakon tri uzastopna remije upisali dvije minimalne pobjede 1:0, kazavši kako je važno osvajati bodove, a ne umirati u ljepoti.



- Bez obzira na određenu, ne bih rekao nekvalitetu igre, već nedostatak ljepote u igri, važno je da se bodovi osvajaju. Pobjeda u Sarajevu je nagrada igračima za njihov trud, volju i želju koju su pokazali svih 90 minuta. To je ono što je donijelo prevagu na našu stranu. Ako tako nastavimo možemo zanemariti i tu neku neefikasnost. Otvorit će nam se. Trud i zalaganje sigurno će biti nagrađeni kao što je to bilo u Sarajevu - poručio je Slišković.



Devet kola prije kraja Sarajevo je na vrhu ljestvice Premijer lige BiH sa 6 bodova viška u odnosu na drugi Zrinjski, a pred timom Husrefa Musemića u subotu je gradski derbi protiv Željezničara.



- Sa zanimanjem ćemo pogledati taj dvoboj, prije svega da upoznamo bolje Željezničar. Pod Amarom to je sigurno neka nova momčad u odnosu na jesenski dio prvenstva. Vidjet ćemo koliko mogu u gradskom derbiju protiv Sarajeva. Sigurno je da obje ekipe imaju ambicije. Bit će to tvrda utakmica i ne očekujem neku ljepotu, ali borbenost sigurno neće nedostajati - zaključio je trener Zrinjskog.





