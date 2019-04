Nogometaši Čelika, nakon današnjeg treninga na Bilinom polju, putuju u Bijeljinu gdje ih sutra u okviru 25. kola BHT Premijer lige BiH očekuje duel protiv Radnika, koji im je susjed na tablici.

Foto: FENA

Zeničani će u tom meču pokušati zadržati epitet najuspješnije i jedine neporažene ekipe u proljetom dijelu sezone, a trener Cihat Arslan ističe kako nema razloga mijenjati tim koji je uspješan te da će i sutra početi igrači koji su startali u domaćem trijumfu na svom terenu protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja (1:0).



- Nema razloga da mijenjam bilo šta. Ponekada ekipa sama sebe iskristališe, a ja samo napišem njihova imena. Oni sami znaju ko će igrati - kaže Arslan, koji ističe pozitivnu atmosferu i zajedništvo koje vlada u njegovom timu.



- Kada sam došao i preuzeo ekipu, posao mi je olakšala činjenica da su me igrači dobro prihvatili. Brzo su prihvatili moje ideje, uzimali su pozitivnu energiju od mene, a ja sam im samo pomogao da dobiju dodatno samopouzdanje. Sve što smo do sada napravili zaslužni su igrači, koji su na terenu pokazali da vrijede više nego igrači drugih timova koji su bolje od njih plaćeni. Teren je jedino mjerilo kvaliteta - ističe Arslan, koji upozorava kako su, kada je on došao, bili u poziciji da se bore za opstanak, ali sada se o tome više i ne razmišlja.



Sutra u Bijeljini, napominje Arslan, morati biti makar na nivou iz utakmice protiv Mladosti, na kojoj su upravo energijom i poštenim odnosom došli do pobjede protiv kvalitetnog rivala te zadobili povjerenje navijača.



- Radnik je jako dobra ekipa, koja dobro drži loptu, a i kada je izgube brzo se transformišu u odbrambenu te ponovo uzimaju loptu. Jako su dobri i u tranziciji. Međutim, mi idemo na pobjedu. Moramo nastaviti raditi kao i do sada, jer sve smo postigli zato što se ponašamo kao porodica. Tek ako dobijemo i ovu utakmicu možemo legitimno razmišljati o izlasku na evro-scenu. Moji igrači moraju zadržati koncentraciju na dosadašnjem nivou - upozorava Arslan.



Dodaje da i dalje gledaju samo od utakmice do utakmice, ali i da su svjesni da ih tek očekuju najteži protivnici.



Čelikov turski trener ističe kako je zadovoljan kontrolnom utakmicom protiv visočke Bosne, u kojoj su u srijedu slavili s 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Selim Žuna. Arslan ne želi posebno isticati ko ga je zadovoljio na tom meču, mada dodaje da ima igrača koji su pokazali da vrijede više nego je on imao uvid u njihove kvalitete na osnovu treninga.



- Zato ćemo nastaviti igrati kontrolne utakmice. Moja je želja da ostavim neke mlade igrače dobiju ugovor i ostanu u klubu, kada ja više i ne budem trener Čelika. Sada imam takva tri igrača: Selima Žunu, Azura Mahmića i golmana Mustafu Ganibegovića, koji mogu biti budućnost kluba - ističe Arslan.





(FENA)