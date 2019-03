Željezničar je remizirao sa domaćim GOŠK-om 1:1, a tim povodom medijima se obratio šef struke, Amar Osim.

Foto: 24sata.info

– Imali smo dobru situaciju gdje smo vodili. GOŠK igra rustikalan fudbal, naravno, bez želje da ih uvrijedim, to je kvalitet u njihovoj igri. Mi nismo imali kontrolu utakmice tokom njenog najvećeg dijela. Uspjeli smo primiti gol bez obzira što ljudi nisu imali opasnih situacija za naš gol. GOŠK je čak imao nešto bolje prilike nakon pogotka za izjednačenje, mi nismo uspjeli da dođemo do gola. Teren je bio težak, ne možete uraditi ono što ste zamislili i to je problem, rekao je Osim.



Narednu utakmicu Željezničar igra u subotu protiv Sarajeva. Susret na Grbavici počinje u 19:30 sati.





