Josip Kvesić, 28-godišnji lijevi bočni NK Široki Brijeg nada se dobrom gostujućem rezultatu u nastavku Premijer lige BiH gdje momčad Goce Sedolskog putuje u Ugljevik k Zvijezdi 09.

Foto: Arhiv

Kvesić smatra da je Zvijezda kvalitetna momčad koja je već pokazala da može biti opasan protivnik.



- Očekuje nas nezgodna utakmica. Nedavno smo se mogli uvjeriti u kvalitetu FK Zvijezda 09. Tada smo se praktički spasili i stigli do boda pogotkom Dražena Bagarića u sudačkoj nadoknadi - kazao je Kvesić.



Širokobriježani su odradili trening u petak te se zaputili prema Bijeljini gdje će prespavati uoči utakmice koja je planirana u subotu u 16 sati.



Kvesić je istaknuo da neće biti lako, no da je svjestan koliko vrijedi momčad Širokog te najavio lov na sva tri boda.



Dodao je kako je ova utakmica prva od tri u sljedećih tjedan dana u kojima momčad Plavo-bijelih želi ostvariti maksimalan učinak.



Nogometaš Širokog podsjetio je da se momčad Zvijezde bori za ostanak te da će im to, uz dolazak novog trenera, zasigurno biti značajan motiv.



Inače, momčad Goce Sedolskog nalazi se na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice, a ima jednak broj bodova kao i trećeplasirani Željezničar.



Kad su u pitanju ovogodišnji trofeji, prvenstvo je vjerojatno izgubljeno, no Širokobriježani se mogu nadati Kupu.



Naime, 3. travnja Široki će na Pecari ugostiti TOŠK Tešanj u prvoj polufinalnoj utakmici, a dodatan motiv ekipi može biti činjenica da je ovaj trofej došao na Pecaru i 2017. nakon izvođenja jedanaesteraca protiv FK Sarajeva koje igra drugo polufinale u isto vrijeme u gostima kod Sloge iz Gornjeg Crnjelova.



Zvijezda 09 nalazi se u zoni ispadanja i eventualnom pobjedom protiv Plavo-bijelih poboljšala bi svoje šanse za ostanak u najelitnijem domaćem nogometnom natjecanju.





(FENA)