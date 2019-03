Gradski derbi između Tuzla Cityja i Slobode izaziva veliku pažnju ljubitelja nogometa, a u taboru starijeg premijerligaša očekuju pobjedu.

arhiv / 24sata.info

Šef stručnog štaba Zlatan Nalić kaže da su tokom reprezentativne pauze uspjeli „refreširati“ igrače, tako da vjeruje da će doći do prve prvenstvene pobjede u ovoj godini.



- U nastavak prvenstva ulazimo potpuno fokusirani na osvajanje bodova, makar to bilo i onim popularnim rezultatom od 1:0. Uvijek idemo na pobjedu, tako i u ovoj utakmici. Imali smo četiri utakmice u kojima smo osvojili samo dva boda, iako smo bili vrijedni za 7-8 bodova više iz tih mečeva – tvrdi Nalić u razgovoru za Fenu.



Kako će izgledati sastav za meč s Tuzla Cityjem, još ne zna ni Slobodin „coach“. Kaže da su Ignjatović, Vukliš, Baraban, Adžem, Hadžanovic i Vidović upitni za ovu utakmicu zbog lakših povreda i bolesti.



- Ipak se nadam da ćemo ih osposobiti za igru, jer imamo još jedan trening danas. Inače, nemamo kažnjenih igrača - referisao je šef Slobodine stuke, dodavši da su imali „paklenu trenažnu sedmicu“.



- Imali smo sedam treninga u četiri dana, koje bi mogli okarakterisati mini pripremama, barem sudeći prema intenzitetu treninga. Brojno stanje nam je problem i zato nismo odigrali nijednu prijateljsku utakmicu u pauzi - napominje trener.



Na kraju dodaje da Sloboda ima bodovni mir i skoro ostvaren zacrtani cilj vezan za opstanak u ligi.





- Ali imperativ pobjede nismo još izgubili. Sloboda voli osvajati bodove i to uvijek pokušavamo ostvariti velikim zalaganjem na utakmicama, tako da ćemo i u subotu, kao i u svim utakmicama do sada, pokazati veliku želju i borbu - zaključio je Zlatan Nalić.



U službenim utakmicama Sloboda i Tuzla City sastali su se četiri puta. U prvenstvu je bilo 1:0 za Slobodu i 1:1, a u Kupu BiH, prethodne sezone, u Simin Hanu je bilo 0:0, a na Tušnju 2:0 za Slobodu. Tadašnju Slogu vodio je Darko Vojvodić, a Slobodu Slavko Petrović.



Utakmica Tuzla City - Sloboda igra se u subotu od 16 sati.

