Vanredna sjednica Skupštine tuzlanske Slobode najavljena je za petak, 29. marta kada bi, kako Fena nezvanično saznaje, s dužnosti predsjednika mogao odstupiti Senad Mujkanović, vlasnik građevinske kompanije Tom Cat.

Arhiv / 24sata.info

Mujkanović je na čelu Slobode već dvije i po godine i za to vrijeme nekoliko puta je najavljivao ostavku, ali do nje nikada nije došlo. U oktobru 2017. godine podnio je ostavku uime cijelog UO, ali dok su članovi UO to prihvatili, Mujkanović je nastavio voditi klub, a navijači su mu često spočitavali da je Sloboda "društvo jednog lica“.



O Mujkanovićevoj ostavci raspravljalo se i u decembru prošle godine, kada je pozitivno ocijenjen njegov izvještaj o poslovanju za prvih šest mjeseci 2018. godine. Članovi Skupštine odlučili su aktuelnom predsjedniku mandat produžiti još za mjesec dana, kako bi se obavile konsultacije vezane za izbor novog predsjednika i članova klupske uprave.



Odlazak Mujkanovića, prema nezvaničnim informacijama, ubrzan je nakon utakmice Sloboda – Željezničar, kada je došao u sukob s pripadnicima navijačke skupine Fukare. Nakon što se uprava Slobode ogradila od morbidnih poruka upućenih na toj utakmici treneru Amaru Osimu, "navijači sa Sjevera“ tražili su predsjednikov odlazak. Čak su po gradu lijepili plakate kojima su tražili njegovu definitivnu ostavku.



- Neće me smjenjivati ulica, ali ću otići ako pronađu boljeg od mene - rekao je Mujkanović.



Da li je bolji kandidat za predsjednika kluba pronađen u liku Seada Kozlića, jednog od kadrova BH Telekoma, ostaje da se vidi.



- Bilo je razgovora na tu temu, i ja sam razmišljao o tome, ali u ovom trenutku još ne znam da li ću prihvatiti kandidaturu. Potrebno je da promijenim folozofiju u Slobodi, a to znači da ne budem i predsjednik i portir i ko zna šta sve ne. Treba napraviti neki sistem. Razgovara se u tom pravcu, a da bi čovjek prihvatio tu dužnost, mora napraviti ekipu kvalitetnih ljudi. Do petka će se mnogo toga znati – zaključio je Kozlić za Fenu.



S ovim u vezi pokušali smo dobiti izjavu predsjednika Skupštine Slobode Kemala Kurevića, ali se na telefonske pozive nije javljao.

(FENA)