Željezničar je prije dva dana počeo s pripremama za narednu polusezonu, a u okviru priprema do sada je dogovoreno šest susreta.

Foto: 24sata.info

Ekipa je dva dana trenirala u Sarajevu gdje će boraviti do petka i odlaska u Međugorje. U sportskom centru Circle ostaju od 18. do 30. januara, a potom 1. februara putuje u Antaliju. Ekipu očekuju naporne pripreme, a do sada je dogovoreno šest pripremnih utakmica. Tako će "Plavi" u Međugorju odmjeriti snage sa Slobodom (21. januar), Igmanom (26. januar) i Tuzlom City (29. januar), dok će u Turskoj protivnici biti Vorskla (7. februar), Sochi (10. februar) i Oleksandriya (11. februar), saopćeno je iz kluba.



Oleksandriya je ukrajinska ekipa koja se takmiči u Premijer ligi i nakon prvih 18 kola zauzima odlično treće mjesto. Vorskla također igra u najvećem rangu ukrajinskog fudbala, a prvi dio sezone su završili na petoj poziciji. Sochi je ruski drugoligaš, a nakon 24 kola zauzima šesto mjesto na tabeli.

(FENA)