Fudbalski klub Željezničar ima slabu ekipu i treba pojačanja, rekao je Amar Osim nakon što je danas i zvanično počeo svoj treći trenerski mandat na "Grbavici".

Rekonstrukcija tima jedini su lijek za prekid loših rezultat. Sumorno fudbalsko proljeće donijelo je "plavima" trenutni minus od 15 bodova zaostatka za liderom BH. Telekom Premijer lige BiH ekipom Sarajeva.



"Gubili smo jer smo slabi. Sudija te može malo zeznut, ali ne možeš pet utakmica zaredom izgubiti. Nije sramota reći da si slab. Slabo trčimo, slabo se branimo", rekao je Osim.



Ekipa će danas odraditi i prvi trening. Novi stari strateg naglasio je kako se jedan od uzroka dosadašnjih slabih rezultata krije i u činjenici da su se na "Grbavici" ranije olako odricali igrača.



"Imamo mali broj igrača na raspolaganju i moramo dovesti pojačanja. Međutim, dolasci ne smiju biti radi popravljanja brojnog stanja, nego da poprave kvalitet. Moramo se pojačati, to govori i tabela. Ne želimo praviti greške u dovođenju igrača, ali ni prelako otpisivali igrače. Ranije smo prelako otpisvali Graovca, Stanića, Ubiparipa, Bogičevića...", smatra Osim.



Najavio je da bi Jadranko Bogičević trebao ostati u taboru Željezničara. Očekuje i povratak Srđana Stanića dosadašnjeg fudbalera Zrinjskog.



"Stanića ćemo pokušati vratiti. Znamo da nam može pomoći i to je normalno razmišljanje. Bogičević ima ugovor, ali ćemo ga produžiti. Takođe, što se tiče omladinskog pogona ima prostora za popravak. Neke stvari ćemo mijenjati onoliko koliko možemo. Puno stvari ima za napredak, moramo se uozbiljiti", najavio je Osim.



Osim je u prethodna dva mandata sa Željezničarom osvojio pet šampionskih titula i četiri Kupa. Ipak stanje u bh. eliti sada je, smatra, nešto drugačije.



"Neke stvari u Premijer ligi su sada bolje. Suđenje je bolje i ima boljih terena. Pojavili su se novi igrači, novi ljudi koji mogu platiti nešto. Kakva je takva je, naša je i valja se boriti", istakao je Osim.



Ekipa će do kraja sedmice trenirati u snijegom prekrivenom Sarajevu, a onda slijedi odlazak u Međugorje. Udarni dio brušenja forme planiran je Antaliji. Nedavno imenovani predsjednik kluba Nihad Selimović istakao je da je račun kluba deblokiran.



"Neću mnogo pričati o prošlosti, izuzev nekih stvari oko primopredaje. Mi i dalje nismo preuzeli kompletnu dokumentaciju i nadam se da će se to uskoro desiti. Znate da je bio i blokiran račun i da su mnoge stvari iz prošlosti došle na naplatu. Uspjeli smo odblokirati račun i sada smo operativni", rekao je Selimović.





