Fudbalski klub Željezničar sutra će početi pripreme za drugi dio sezone 2018/19. Premijer lige BiH.

Tim s Grbavice iza sebe ima polusezonu za zaborav koja je rezultirala ostavkama Upravnog i Nadzornog odbora kluba, odnosno ljudi koji su uspjeli realizovati dosta infrastrukturnih projekata, ali nisu imali rezultate u sportskom segmentu.



Željezničar je nakon nekoliko uzastopnih poraza napustio trener Milomir Odović i nekoliko igrača koji će potražiti nove sredine za nastavak karijere, a vratio se najtrofejniji trener "plavog" kluba Amar Osim, koji će sutra izvršiti prozivku.



Ekipu su napustili Ivan Čurjurić, Miloš Bakrač, Filip Jazvić, Jovan Blagojević, dok će Anel Šabanadžović na ljeto preći u grčki AEK. Osim će sigurno dovesti nove igrače u klub, a kao cilj vjerovatno će postaviti izlazak u evropska takmičenja u narednoj sezoni.



Dva trenera koja će obnašati funkcije pomoćnika Amaru Osimu su Almir Memić i Adin Mulaosmanović. Memić je već sarađivao s Osimom od 2009. do 2013. godine, a potom je radio kao pomoćnik Đurbuzoviću i Adžemu.



Za kondiciju fudbalera će biti zaduženi Nedim Čović i Anel Hidić. Za trenera golmana imenovan je Adnan Gušo koji je također već sarađivao s Osimom. Gušo je odnedavno radio kao trener golmana u omladinskoj školi Željezničara, što će u budućnosti obavljati Elvis Karić, kao i poslove skautinga i analize protivnika prvog tima.



Novi predsjednik Upravnog odbora Željezničara je Nihad Selimović, a predsjednik Nadzornog odbora Midhat Terzić. Predsjednik Skupštine kluba je Adnan Džindo.



Željezničar trenutno zauzima četvrto mjesto na ligaškoj tabeli s 28 bodova, 15 manje od prvoplasiranog Sarajeva, deset manje od Zrinjskog i dva manje od Širokog.



Pripreme za nastavak sezone Željezničar će obaviti u Međugorju i Antaliji, a do sada su dogovorene četiri pripremne utakmice.



Prvih nekoliko dana "Željo" će trenirati u Sarajevu, obaviti testiranja i ljekarske preglede, a potom 18. januara otputovati u Međugorje gdje će boraviti i trenirati do 30. januara.



Put u Antaliju na glavni dio priprema zakazan je za 1. februar, a "plavi" će u Turskoj ostati do 12. februara. Dogovorene pripremne utakmice protiv Igmana iz Konjica (26. januar), Tuzla Cityja (29. januar), te ukrajinskih ekipa Vorskla Poltava (7. februar) i Oleksandriya (11. februar).

