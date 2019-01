Šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sarajevo Husref Musemić obavio je danas prozivku igrača i započeo pripreme za drugi dio domaćeg prvenstva, u kojem će se "bordo" klub boriti za titule u Premijer ligi i Kupu Bosne i Hercegovine.

Arhiv / 24sata.info

Sarajevo je uspjelo zadržati kostur ekipe koji je osvojio titulu jesenjeg prvaka i uvjerljivo zauzeo prvo mjesto na ligaškoj tabeli, a Musemić je zadovoljan kako njegova ekipa u ovim trenucima izgleda.



- Na prozivci se pojavilo dosta igrača i taj spisak ćemo skratiti. Nismo puno mijenjali ekipu što nam je bio cilj. Želimo ostati na prvom mjestu i učinit ćemo sve u sportskom smislu da u tome uspijemo. Klub nam je omogućio dobre uslove i sada je na nama da se dobro pripremimo i da, ako je to moguće, budemo bolji nego jesenas - izjavio je Musemić.



Igrači Sarajeva su dobili plan rada po kojem su trebali tokom pauze individualno raditi. Musemić ističe da ne zna koliko je koji igrač plan ispoštovao, ali da će se nakon nekoliko treninga znati ko je radio a ko ne.



Šef struke Sarajeva naglašava da se njegova ekipa neće opuštati, te da je veoma bitno što je klub uspio zadržati igrače.



- Moramo iz utakmice u utakmicu osvajati bodove, opuštanja ne smije biti ili da neko pomisli da smo prije vremena završili posao. Uspjeli smo sačuvati igrače i mislim da je to velika stvar za nas. Pokušat ćemo od svakog igrača izvući maksimum i doći do cilja - objasnio je.



Osvrnuo se i na dolazak Srbijanca Darka Lazića, te istaknuo da se on mora izboriti za mjesto u ekipi.



- Radi se o igraču koji iza sebe ima zavidnu karijeru i puno utakmica. Informcije govore da ima kvalitet i sada je na njemu da to opravda i da doprinos ekipi - zaključio je Musemić.



Sarajevo će krajem iduće sedmice otputovati u Ljubuški gdje će nastaviti s pripremama.

(FENA)