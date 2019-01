Prozivkom igrača HŠK Zrinjski je u srijedu krenuo s pripremama za proljetni dio sezone. Na prozivku se odazvao 31 igrač koji će krenuti s pripremama, a izostao je samo Marko Bencun zbog temperature.

Foto: 24sata.info

S pripremama će krenuti vratari: Antonio Soldo, Ivan Brkić, Bruno Šutalo, Vasilije Kolak; braniči: Marin Galić, Advan Kadušić, Pero Stojkić, Dario Rugašević, Slobodan Jakovljević, Hrvoje Barišić, Ivor Krešić, Renato Gojković, Nikola Rodin; vezni igrači: Fran Čirjak, Marko Perišić, Semir Pezer, Edin Rustemović, Josip Mikatek, Samir Bekrić, Ismar Hairlahović, Damir Šovšić, Igor Savić; krilni igrači: Miloš Filipović, Eman Marković, Marko Bencun, Šime Gržan, Kristijan Stanić, Abid Mujagić; napadači: Dalibor Veselinović, Amer Bekić, Anes Mašić, Nermin Hajdarević.



- Ovo je najteži dio cjelokupne sezone, gdje će se raditi mjesec i pol dana teško i kvalitetno. Na svakom od ova 32 igrača je da kroz trening i pripremne utakmice izbori svoje mjesto u momčadi, da li među prvih jedanaest ili među osamnaest. Nastojat ću biti, koliko je god to moguće, objektivan i dati svim igračima priliku, a onaj tko se izbori radom, karakterom i kvalitetom, taj će iskočiti u prvi plan i započeti prvenstvo - kazao je u izjavi za medije trener Zrinjskog Blaš Slišković.



"Plemići" će prvih nekoliko dana raditi u Mostaru, a momčad 14. siječnja putuje u Makarsku gdje će provesti devet dana.



- U Makarskoj zaista imamo dobre uvjete i vjerujem kako će promjena destinacije donijeti nešto pozitivno. Imat ćemo na raspolaganju dvoranu, bazen, teretanu, idealan hotel i vjerujem da ćemo moći dobro raditi - dodao je Slišković.



Nakon povratka iz Makarske, Zrinjski će krajem mjeseca nastupiti na Memorijalnom turniru Andrije Ankovića u Gabeli, a 31. siječnja momčad će otputovati u Medulin. U Istri bi se "Plemići" trebali zadržati dva tjedna, tijekom kojih je planirano odigravanje pet-šest pripremnih susreta.



U zimskoj stanci klub je napustilo nekoliko igrača, među kojima Nemanja Bilbija i Ognjen Todorović, dva igrača koji su bili nositelji igre u protekle tri sezone u kojima je Zrinjski osvajao naslov bh. prvaka, no Slišković je istaknuo kako njihov odlazak ne znači da su ambicije Zrinjskog umanjene.



- Otišli su Bilbija, Todorović, Laštro, Jović, Stanić, no to nas ni u jednom trenutku ne smije pokolebati. To su sve kvalitetni igrači, no i bez njih mi moramo igrati, koliko je god to moguće, još kvalitetnije i do samog kraja pokušati biti konkurenti vodećim klubovima i osvojiti još jednu titulu - poručio je trener Zrinjskog.



(FENA)