Nogometaši Čelika danas su počeli pripreme za proljetni dio sezone, a u odsustvu prvog trenera Adnana Örneka čiji se povratak iz Turske očekuje danas poslijepodne, prozivku i prvi trening predvodio je njegov prvi pomoćnik Bakir Šerbo.

Foto: FENA

Šerbo je najavio kako će ekipa do 15. januara vježbati u Zenici, kada putuju za Antalyu gdje će ostati sve do 2. februara. Ako i na povratku iz Turske vremenski uslovi, kao sada, ne budu zadovoljavajući, opet će, vjerovatno na sedam dana, morati otići negdje izvan Zenice.



-Igrači koji su iznijeli jesenji dio, na kojima je bio teret utakmica, ostat će i u proljetnom dijelu. Igrači koji nisu imali adekvatnu minutažu, koji nisu pokazali da mogu da nose dres Čelika, vjerovatno će ići ili na posudbe ili će se s njima raskinuti ugovor - najavio je Šerbo, koji je dodao kako ne može govoriti o imenima, jer je to u domeni glavnog trenera Örneka.



Planirano je da se pokuša dovesti četiri-pet igrača koji će odmah moći uskočiti u prvi tim, ali njihova imena nije spominjao, mada je izvjesno da će jedan od njih biti finski golman Samu Volontinen.



Šerbo je napomenuo kako je u ovom periodu skromno tržište igrača pa su nekoliko igrača doveli i na probni rad, koji će se završiti do polaska u Tursku.



Na probi su: Harun Varda i Amer Mehić (Vitez), Nikola Baban (Kiseljak), Enver Bektić (Olimpik), Irhad Nezić (Famos), Haris Rizvanović (Bosna Visoko) i Korejanac Choi te kadeti iz omladinskog pogona Emir Karalić i Azur Mahmić, koji će se boriti za mjesto u ekspediciji za Antalyu.



Na prozivci nije bilo Salke Jazvina, Tina Karamatića i Senegalaca Faustina Senghora i Mousse Maronea, čiji je status neizvjestan, dok će kasniti Branislav Ružić, Stevo Nikolić i Ivan Livaja, čiji je dolazak najavljen za sutra.

(FENA)