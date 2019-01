Zenički nogometni premijerligaš naredne bi sedmice trebao početi s pripremama za proljećni dio sezone, ali ni na Bilinom polju još ne znaju da li će prozivka biti održana u ponedjeljak ili utorak.

Kako je u izjavi za Fenu kazao generalni sekretar Čelika Ismar Huskić, za definitivan termin početka priprema, kao i novosti oko igračkog kadra, čeka se povratak turskog trenera Adnana Örneka.



- Adnan je trebao stići sinoć, ali je zbog bolesti prolongirao povratak do sutra, kada bismo i mi u klubu trebali znati više detalja - kaže Huskić, koji najavljuje da će sigurno biti promjena u igračkom kadru, ali da ne znaju ko će sve otići niti doći na Bilino polje.



- Sigurno je samo da je ugovor istekao golamnu Ratku Dujkoviću te da je, navodno, već potpisan ugovor s finskim golmanom Sami Volotinenom. Sigurno je da će biti odlazaka, da li zbog raskida ili posudbi, o tome će odluku donijeti trener, koji je najavio pojačanja u svim linijama - kaže Huskić, koji dodaje kako turski članovi klupskog vodstva očito ne žele otkrivati imena igrača koje žele dovesti, jer se boje da im drugi klubovi ne pokvare posao.



Što se tiče želje Zrinjskog da angažira Ševku Okića te Željezničara da vrati Nermina Jamaka, Huskić ističe da njih niko nije kontaktirao.



- Oba su igrača pod ugovorom pa bi i Okić i Jamak trebali doći na prozivku. To je sve što znamo. Naravno, klubovi koji ih žele, ako je to istina, moraju se obratiti Čeliku - napominje Huskić.



On nije želio komentirati mogućnost dolaska desnog beka Harisa Rizvanovića iz visočke Bosne i Darka Mišića iz Mladosti iz Doboja kod Kaknja, kao ni lijevog beka Ljubiše Pecelja iz gradačačke Zvijezde.



Nikakvih promjena, ističe Huskić, nema ni u statusu dvojice stranaca, Senegalaca Faustina Senghora i Mousse Maronea. Zeničani će do 18. januara trenirati u gradu, kada bi trebali otputovati na pripreme u Antalyu.





