Adis Hadžić, predsjednik Skupštine Fudbalskog kluba Željezničar podnio je danas neopozivu ostavku.

Foto: 24sata.info

O ostavci u pismenoj formi obavijestio je članove Skupštine FK Željezničar.



”Poštovani članovi Skupštine, kulminacija dešavanja uoči našeg narednog skupštinskog zasjedanja natjerala me je da još jednom dobro razmislim o svemu šta se dešava u našem klubu, šta se može desiti i na kraju šta će se desiti u nedjelju u hotelu 'Bristol' u 11 sati. I pored svih mojih nastojanja da sinhronizujem moguća dešavanja odnosno da usaglasim detalje oko primopredaje kako bi sve proteklo u nekom tonu dostojnom najvišeg klupskog organa, u ovom trenutku ne vidim mogućnost da se to uradi u naredna dva dana i jednostavno više ne želim raditi na tome”, napisao je Hadžić, dodavši:



”Prema trenutnoj situaciji, kada naredno zasjedanje samo može donijeti dodatne podjele, uprkos tome što je odlazak dosadašnje uprave izvjestan isto kao i izjašnjenje skupštine o novoj upravi, ne mogu uraditi ništa drugo nego podnijeti neopozivu ostavku na poziciju predsjednika Skupštine FK Željezničar. U klubu, odnosno u skupštini imamo dovoljno kapaciteta da se redovno zasjedanje izvede bez mene. Neposredno prije slanja ovog maila, o svemu sam obavijestio potpredsjednika Skupštine gospodina Redžada Ćatića i klupsku administraciju, odnosno direktora gospodina Mirsada Šiljka. Moji Željovci hvala vam na povjerenju od prije dvije godine kada su sve ili gotovo sve ruke bile u zraku za skupštinske odluke, bila mi je čast i zadovoljstvo, to je Željo i želim nam svima da tako bude opet… Mi smo Željini, Željo je naš”.





(AA)