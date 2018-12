Jedan od najboljih igrača u ekipi FK Sarajevo minule jeseni Amar Rahmanović produžio je vjernost s klubom s Koševa.

Foto: 24sata.info

Rahmanoviću je prethodni ugovor isticao predstojećeg ljeta, a sada je sa Sarajevom vezan do juna 2021. godine.



"Želimo sačuvati ekipu i zadovoljni smo. Odličan je igrač i važna karika. Nadam se da će tako nastaviti", rekao je koordinator sportskog segmenta Emir Hadžić.



Rahmanović smatra kako je atmosfera u ekipi jako dobra te podvukao da je to jedan do glavnih razloga za produženje ugovora.



"Svi smo kao jedna porodica i zaista je lijepo. Moja želja nikad nije bila sporna. Nadam se da ćemo nastaviti s uspjesima", rekao je Rahmanović.





(24sata.info)