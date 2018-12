Krilni ofanzivac Fudbalskog kluba Sarajevo, Benjamin Tatar, produžio je ugovor sa koševskim klubom sve do juna 2021. godine.

Foto: 24sata.info

To je potvrđeno na današnjoj pres konferenciji koja je održana u prostorijama FK Sarajevo, gdje se medijima obratio igrač koji se ispostavio kao pravo otkrovljenje sezone na stadionu Asim Ferhatović Hase.



U tekućoj sezoni Tatar je odigrao 16 utakmica za Bordo tim, te upisao osam golova i čak sedam asistencija, što je dovoljno da bude na samom vrhu liste igrača po involviranosti u golovima ove sezone. Stoga, zaslužio je nagradu u vidu novog ugovora sa FK Sarajevo, koji će biti važeći do juna 2021. godine.



Direktor sportskog segmenta FK Sarajevo, Emir Hadžić, otkrio je kako je došlo do produženja saradnje.



“Moram da kažem da je Benjamin imao ugovor na još godinu i po, ali u dogovoru sa njegovim menadžerom Ninoslavom Milenkovićem odlučili smo produžiti saradnju. Tatar treba da služi za primjer nekim drugim igračima, jer se igrama nametnuo u prvi tim”, istakao je Hadžić.



Sam Tatar je zahvalan Upravi FK Sarajevo na ukazanom povjerenju.



“Najviše zahvaljujem Upravi što su mi ukazali povjerenje, kao i svom agentu Ninoslavu Milenkoviću. Nadam se da ću nastaviti gdje sam stao i da ćemo osvojiti titulu na kraju sezone. Volio bih osvojiti duplu krunu i upisati se zlatnim slovima u historiju kluba”, istakao je krilni fudbaler Bordo tima.





(24sata.info)