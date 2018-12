Zenički nogometni premijerligaš Čelik, koji je 24. jula ove godine potpisao ugovor s Poreznom upravom Federacije BiH o reprogramu duga na period od 10 godina, uprkos svim naporima još nije uspio deblokirati klupski račun, izjavio je direktor tog kluba Ismet Đugum za Fenu.

Foto: Arhiv

- Račun smo pokušavali deblokirati i prije potpisa ugovora s Poreznom upravom FBiH, kao i nakon toga, ali još uvijek imamo 10-ak potražilaca koji nas blokiraju. Bilo ih je i znatno više, preko 100, ali ovih 10-tak još nismo uspjeli riješiti niti s njima postići dogovor - rekao je Đugum, koji napominje kako su uložili puno energije i vremena da smanje dugove.



Dodao je da se radi o dugu kojeg ne želi prihvatiti ni turski investitor Aydin Oglun niti Grad Zenica, jer je Grad preuzeo obročnu otplatu poreznog duga na mjesečnom nivou u visini nešto više od 21 hiljadue KM.



- Grad redovno izmiruje obaveze koje je preuzeo za porez, ali dug prema dobavljačima mora sanirati klub iz sopstvenog poslovanja. Naravno, kako se mora finansirati pogon i redovno tekuće poslovanje, to nije lako uraditi u tako kratkom periodu. Zato smo i ovim potražiocima nudili način izmirenja, na koji oni, do sada, nisu pristali. Još uvijek se nadamo da ćemo se uspjeti dogovoriti, kako bismo napokon deblokirali račun - rekao je Đugum, koji ipak ne želi spominjati visinu duga niti imena firmi i pojedinaca kojima su dužni i koji drže u blokadi. Ne bi bilo korektno da im spominjemo imena, jer to su ipak prijatelji kluba i firme koje su pomogle da Čelik uopće opstane i do sada.



Nudili smo im da uđu u Upravni odbor, kako bi mogli imati uvid u rad kluba te kada se steknu uslovi i naplatiti svoja potraživanja - objašnjava Đugum, ali dodaje kako ti potražioci nisu izrazili spremnost da aktivno sudjeluju u radu kluba.





(FENA)