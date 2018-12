Fudbaleri Krupe su nakon okončanja jesenjeg dijela Premijer lige BiH na odmoru, a danas je još jedan igrač sporazumno raskinuo ugovor s klubom.

Ivan Crnov / 24sata.info

Nakon što je to učinio Kenan Handžić, fudbaler banjalučkog tima više nije ni Ivan Crnov, koji je u dobroj formi završio polusezonu.



On je u Krupu stigao ljetos iz Željezničara, odigrao je 15 utakmica u kojim je uspio postići dva pogotka i upisati jednu asistenciju.



Najzapaženiji nastup je imao upravo protiv svog bivšeg kluba. On je u pobjedi Krupe nad Željezničarom upisao gol i asistenciju.





(SCsport)