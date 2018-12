Ako zanemarimo slabiju posjetu, pogotovo za standarde Grbavice, kao i atmosferu koja uopšte nije nagovještavala kvalitetan meč, može se reći da je susret Željezničara i Širokog Brijega djelomično ipak opravdao epitet derbija.

Foto: FK Željezničar

Publika je vidjela pet golova, kao i veliku želju obje ekipe da pruže što bolju predstavu. O kvalitetu izvedbe već bi se dalo govoriti uz nešto blaže komplimente… Nažalost, sve je pokvarila odluka sudije Dragana Petrovića iz Banje Luke u 85. minuti susreta. Uvijek je loše kada penal odluči ovakve susrete, a pogotovo ako je diskutabilan.



Široki Brijeg je poveo već u drugoj minuti. Bila je to odlična akcija gostiju, koju je krunisao Marić šutem iskosa za 0:1.



Potom je Željezničar zagospodario terenom, što se isplatilo u 19. minuti. Sjajno se snašao mladi Hajdarević nakon greške gostujućeg vratara Bilobrka i zatresao mrežu.



Ipak, Širokobriježani su ponovo došli do prednosti svega devet minuta kasnije. Bila je to izuzetna kontra gostiju, nakon greške Osmakovića. Odlično je probio Franjić po strani i centrirao, a Begonja iz blizine pospremio loptu iza nemoćnog Kjosevskog.



Do kraja poluvremena, Željezničar je stvorio nekoliko šansi, ali Plabvi nisu uspjeli savladati Bilobrka.



Prilikom odlaska fudbalera na odmor, domaći navijači su skandirali “Uprava, napolje”.



Početkom drugog dijela, tačnije u 49. minuti, Željo je izjednačio na 2:2. Strijelac je bio Jazvić na izvrsnu asistenciju Sinana Ramovića, koji je prethodno iskoristio grešku odbrane Širokog i dokopao se lopte.



Potom je uslijedilo nekoliko prilika na obje strane, da bi se ključni detalj desio pet minuta prije završetka. Bagarić je pao u šesanestercu, a sudija Petrović je procijenio da se desio kontakt sa Kjosevskim koji treba biti sankcionisan penalom. Vrlo diskutabilna odluka banjalučkog arbitra, o kojoj če svakako biti govora…



Najstrožu kaznu realizovao je Elimoar i tako postavio konačan rezučltat. Široki je tako pretekao Željezničar na tabeli i zauzeo treći mjesto, a kriza Plavih produžena je uz bolnu statistiku od pet uzastopnih poraza.





Bez pobjednika u Gabeli



GOŠK je u 19. kolu Premijer lige BiH u Gabeli dočekao Radnik iz Bijeljine, a na kraju pobjednika u ovom duelu nije bilo, 1:1.





Željezničar – Široki Brijeg 2:3 (Hajdarević 19., Jazvić 49. – Marić 2., Begonja 28., Elimoar 86.)



Stadion Grbavica. Gledalaca oko 1.000. Glavni sudija: Dragan Petrović (Banja Luka).



ŽELJEZNIČAR: Kjosevski, Pavić, Osmanković, Rodin, Ramović (Dacić), Krpić, Zilić (Osmanović), Šabanadžović, Veselinović, Hajdarević, Jazvić (Zec).



ŠIROKI BRIJEG: Bilobrk, Matić, Franjić, Correa, Marić, Ćorluka, Kovačić, Begonja, Perković, Bagarić, Marković.













(SCsport)