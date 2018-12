Fudbaleri Sarajeva savladali su Čelik s 3:1 u posljednjem meču jesenjeg dijela sezona 2018/19, a strateg "bordo" tima Husref Musemić ističe da je njegova ekipa previše "ležerno" ušla u ovoj meč.

Husref Musemić / 24sata.info

- Imali smo dosta sreće jer smo previše ležerno ušli u meč. Ne smijemo si dozvoliti ovakvo opuštanje, ali najvažnije je da izvučemo pouke jer će u suprotnom kazna doći. U drugom poluvremenu je bilo bolje, ekipa je sada zaslužila odmor. Analizirat ćemo ovaj dio sezone i što bolje se pripremiti za nastavak - kazao je Musemić.



Istaknuo je da će ekipe dovoditi nove igrače samo na pozicije gdje je to potrebno i to igrače koji mogu poboljšati igru.



Sarajevo na prvenstvenu pauzu odlazi na liderskoj poziciji, s pet bodova više od drugoplasiranog Zrinjskog, a Musemić smatra da to nije velika prednost.



- Pet bodova nije velika prednost jer još imamo 14 utakmica za odigrati. Neće biti lako i sve je moguće. Pripremit ćemo se da budemo bolji na proljeće, želimo biti prvi i na kraju prvenstva - zaključio je strateg Sarajeva.





(FENA)