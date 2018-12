Fudbaleri Sarajeva ostvarili su novi trijumf u 19. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, a ovaj put na Koševu je ‘pao’ Čelik rezultatom 3:1.

Foto: FENA

Sjajna utakmica odigrana je na stadionu Asim Ferhatović Hase čime se Sarajevo, kao jesenji prvak, oprostilo od svojih navijača za ovaj dio sezone.



Susret je otvoren sjajno, dvije prilike imao je Mersudin Ahmetović na jednoj strani, a odgovorio Ševko Okić na drugoj. Ipak, Sarajevo ubrzo preuzima terensku inicijativu, no sjajni Vedran Ružić je spasio Čelik u šest navrata do 20. minute.



Ipak, to nije uspio učiniti u 36. minuti kada je Selmir Pidro postigao gol na asistenciju Amara Rahmanovića i doveo bordo tim u vodstvo.



Uzbuđenja u prvom djelu se nastavljaju, pošto je dvije minute kasnije Mahir Mehić dobio drugi žuti karton i tako Zeničane ostavio na cjedilu. No, gosti se nisu predavali sa igračem manje.



U pretposljednjem minutu prvog dijela Marin Jurina je, iz drugog pokušaja, uspio matirati Vladana Kovačevića i tako se na odmor otišlo pri rezultatu 1:1.



Sarajevo vrlo ofanzivno otvara drugi dio igre. Redale su se prilike, dvije je imao pomenuti Rahmanović prije nego što je postigao i pogodak u 54. minuti. Ostao je neometan nakon kornera i glavom pogodio mrežu Ružića.



U nastavku je Sarajevo odigralo zrelo. Imalo je igrača više, ali je, bez obzira na taj podatak, Husref Musemić svojim igračima tražio da ne srljaju već da oprezno koračaju ka novom golu.



Novi gol vidjeli smo u 84. minuti, kada je rezervista Haris Handžić lijepo pogodio sa distance, te smo tako upisali novi trijumf Sarajeva koje će na zimsku pauzu sa pet bodova više od prvog pratioca, ekipe Zrinjskog.



Sarajevo – Čelik 3:1 (Pidro 36’, Rahmanović 54’, Handžić 84’ / Jurina 44’)





(SCsport)