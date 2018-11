Pecara je više podsjećala na lavor ispunjen vodom, nego na nogometni stadion, ali susret između Širokog Brijega i GOŠK-a ipak je odigran.

Tokom meča domaći tim je stvorio nešto konkretnije prilike, ali opet nema razloga za naročito nezadovoljstvo osvojenim bodom jer su Širokobriježani gubili u jednom trenutku sa 0:1.



U prvom poluvremenu izdvaja se šansa Eliomara u 35. minuti, kojeg je praktično lokva spriječila da uputi opasniji šut prema golu GOŠK-a, a prethodno je i Franić propustio solidnu priliku.



Početkom drugog poluvremena Jurić i Bagarić također su imali odlične šanse, ali voda je jednostavno sprječavala da bolje reaguju. Na drugoj strani Ereiz je mogao goste dovesti u vodstvo, ali Bilbork je sjajno reagovao.



Jedan od ključnih detalja zbiva se u 75. minuti, kada iz polukontre Ramić poentira, a nakon što je prethodno nesmotreno reagovala odbrana domaćih.



Pet minuta kasnije Širokobriježani su izjednačili. U gužvi nakon kornera se odlično snašao Ćorić, koji je glavom spustio loptu pred Bagarića, koji zatim trese mrežu GOŠK-a.



Do kraja susreta, rezultat se nije mijenjao, meč je zaključen podjelom bodova.



Slobodi cijeli plijen na gostovanju u Bijeljini: Livančić kaznio grešku Radnikove odbrane



Kakvi su bili uvjeti na stadionu u Bijeljini, takva je bila i utakmica između domaćeg Radnika i Slobode. Loša.



Prvo poluvrijeme nije serviralo ništa posebno, igralo se tvrdo, uglavnom na sredini terena. Vrijedne pomena tek su poluprilike u kojima su se našli Hadžić na jednoj, a Baraban na drugoj strani.



Drugi dio susreta također je otvoren uz montoniju. Igrači su se patili po blatu, nije bilo naročito zanimljivih akcija, ekipe su prijetile uglavnom iz prekida.



No, monotoniju ipak prekida Slobodin rezervista Livančić, tačnije odbrana Radnika koja katastrofalno reaguje. Isić spušta loptu u noge vezisti Tuzlaka, koji istrčava sam pred Lučića i rutinski ga matira za vodstvo gostiju.



Do kraja je Glišić imao dvije odlične prilike za Radnik, ali oba puta šutira pravo u Vukliša te je susret okončan s minimalnom pobjedom Slobode.



Tuzlanski tim tako se ponovo vratio u borbu za izlazak na evropsku scenu, dok je Radnik uz treći uzastopni poraz evidentno uronio u krizu.





