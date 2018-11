Nogometaši Željezničara nastavili su niz poraza u Premijer ligi BiH.

Foto: FENA

Plavi sa Grbavice su u meču 18. kola u gostima poraženi od posljednjeplasirane Krupe sa 2:1. Željezničaru je ovo bio četvrti poraz u seriji.



Krupa je povela u 14. minuti golom Crnova sa 11 metara. Krpić je u 72. minuti pogodio za izjednačenje, a pobjedu Krupi donio je Aganspahić u 82. minuti.



Željezničar je nakon ovog poraza definitivno izgubio korak za vodećim dvojcem, dok je Krupa upisala prvu pobjedu nakon 18. augusta kada je na svom terenu savladala GOŠK.



POGLEDAJTE VIDEO



U sudijskoj nadoknadi utakmice na Tušnju Zrinjski je došao do značajne pobjede nad domaćim timom Tuzla City od 2:1 i tako zadržao priključak za vodećim Sarajevom.



Zrinjski je od početka nametnuo svoj način igre, a imao je dobru priliku nakon slobodnog udarca u 14. minuti, ali je dobar udarac Barišića još bolje zaustavio Nurković.



Samo šest minuta kasnije Mostarci supropustili novu veliku šansu preko Čirjaka, ali je Nurković odbranio njegov udarac iz neposredne blizine.



Ipak, bolja igra gostiju krunisana je u 21. minuti kada je Rustemović postigao izvanredan gol iz slobodnog udarca za 0:1. Tuzlaci su jalovo pokušavali nakon toga, a prijetili su u samom finišu poluvremena. Nukić je bio u dobroj situaciji, ali pravovremno je reagovao Brkić i na odmor se otišlo vodstvom Zrinjskog.



U prvih pola sata drugog poluvremena nije bilo velikih uzbuđenja, da bi domaći izjednačili u 77. minuti preko Vukmirovića, koji se odlično snašao nakon dobrog centaršuta Stojčeva.



No, kada se činilo da će susret završiti s remijem, Zrinjski sretno i spretno dolazi do cijelog plijena. U nadoknadi je šutirao rezervista Hairlahović, lopta se odbila Stjepanoviću od glavu i završila u mrežu Tuzla Cityja za konačnih 1:2.



Tuzla City – Zrinjski 1:2 (Vukmirović 77. – Rustemović 21., Stjepanović 90. autogol)





(24sata.info)