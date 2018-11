Osokoljeni smo pobjedom protiv Željezničara, oporavljeni smo u reprezentativnoj pauzi, tako da s optimizmom i vjerom u povoljan rezultat očekujemo susret sa Zrinjskim, izjavio je šef stručnog štaba Tuzla Cityja Slobodan Starčević, na današnjoj konferenciji za novinare, uoči utakmice 18. kola Premijer lige BiH.

Potencirao je činjenicu da su Mostarci tri puta zaredom osvojili naslov prvaka BiH, ali da je njegova ekipa protiv Željezničara pokazala mnogo kvaliteta i borbenosti. Takav pristup igri i sutra može donijeti željeni rezultat.



- Imamo tri utakmice u nizu bez poraza i to nam daje za pravo da se nadamo povoljnom rezultatu i sa Zrinjskim. Protiv njih smo već pokazali, kao i protiv Širokog, Sarajeva i, naravno Željezničara, da se možemo nositi, uz maksimalno angažovanje i agresivnu igru – dodao je Starčević.



Tuzla City će sutra nastupiti bez četvorice igrača koji su bili u rosteru na Grbavici. To su Fejzić, koga Starčević smatra jednim od najboljih golmana u ligi, zatim, Šećerović, Čomor i Mitrović.



- Imamo igrače koji će ih zamijeniti na pravi način, tako da, unatoč tom hendikepu, s optimizmom očekujemo susret sa Zrinjskim – dodao je Starčević.



Naglasio je da ga raduje što je Premijer liga postala dosta ujednačena, jer je od 5. do 11. mjesta na tabeli razlika u samo tri boda.



- Što se nas tiče, kada odigramo sa 60 posto mogućnosti, to nije garancija da ćemo osvojiti bodove, pa zato moramo težiti tome da pružimo 100 posto, da bismo imali dobar rezultat – kazao je.



Na opasku da Tuzla City bolje igre pruža na strani nego na Tušnju, gdje je domaćin, trener ekipe iz Simin Hana rekao je da svi igrači vole igrati na boljem terenu.



- Tušanj, barem teren, ne spada u kvalitetnije u BiH. Nasuprot njemu su tereni na Koševu, Grbavici, Bilinom Polju i Bijeli brijeg, gdje smo imali dobre uslove za igru i to smo pokazali. Za očekivati je da će se infrastruktura na svim stadionima u BiH u budućnosti poboljšati – zaključio je Starčević.



Uime igrača govorio je golman Adi Nurković, koji će čuvati mrežu umjesto kartoniranog Irfana Fejzića.



- Zrinjski dolazi u povoljnom trenutku, nakon dobrih rezultata naše ekipe u nekoliko posljednjih utakmica. Ekipa se diže i vjerujem da ćemo uz maksimalan angažman nastaviti niz povoljnih rezultata – kazao je Nurković.



Utakmica Tuzla City – Zrinjski igra se sutra na Tušnju od 13 sati.

(FENA)