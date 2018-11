Fudbaleri Željezničara izgubili su na svom terenu od Tuzla Cityja s 3:2 u posljednjem susretu 17. kola Premijer lige BiH.

Foto: FK Željezničar

Željezničar je od prvog minuta meča vršio pritisak na zadnju liniju Tuzla Cityja, ali gosti nisu imali većih problema da otklone opasnost pred svojim golom.



Prvih 15 minuta nije donio većih uzbuđenja, a Tuzlaci u 19. minutu dolaze do prednosti nakon pogotka iz penala, koji je realizovao Ivan Kostić.



Nakon primljenog gola Željezničar je napao svim silama, napadi su se redali pred Fejzićevim golom, a „plavi“ dolaze do poravnanja nakon ubačaja iz slobodnog udarca i gola koji je postigao Filip Jazvić.



Željezničar je nastavio napadati, izabranici Milomira Odovića u ovom su meču igrali pod imperativom pobjede i tako su se postavili na terenu.



Napadi su urodili plodom u 41. minutu kada drugi pogodak za domaćina postiže Sulejman Krpić.



Vodstvom Željezničara od 2:1 završeno je prvo poluvrijeme.



U drugom poluvremenu oba tima su igrala otvoreno, a već nakon deset minuta igre Tuzla City dolazi do poravnanja pogotkom bivšeg igrača Željezničara Voje Ubiparipa.



Nekoliko minuta kasnije Željezničar je mogao ponovo doći u vodstvo, ali šut Ivana Čurjurića prolazi pored stative.



U 71. minutu ponovo dolazi do preokreta, a treći gol za goste iz Tuzle postiže Nermin Crnkić. Nakon tog pogotka Tuzla City je odlučio braniti rezultat.



Željezničar je do kraja meča svim silama pokušavao doći do boda, međutim gosti su se uspješno odbranili i osvojili velika tri boda na "Grbavici".

Rezultati 17. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

- subota, 10. novembra:

Mladost - Radnik 2:0

Zvijezda 09 - Čelik 2:0

Zrinjski - Sarajevo 2:2

- nedjelja, 11. novembra:

Gošk - Krupa 1:0

Sloboda - Široki 0:1

Željezničar - Tuzla City 2:3

Tabela:

1. Sarajevo 17 11 4 2 37:13 37

2. Zrinjski 17 10 2 5 27:15 32

3. Željezničar 17 8 4 5 25:17 28

4. Široki Brijeg 17 6 8 3 18:10 26

5. Mladost 17 6 5 6 18:24 23

6. Sloboda 17 6 4 7 10:12 22

7. Radnik 17 5 6 6 14:15 21

8. Čelik 17 5 6 6 14:22 21

9. Zvijezda 09 17 5 5 7 15:24 20

10. Tuzla City 17 5 4 8 16:21 19

11. GOŠK 17 4 4 9 13:26 16

12. Krupa 17 2 6 9 18:26 12

(FENA)