Nakon utakmice u Mostaru uslijedile su nemile scene. Klupa Sarajeva i fudbaleri na terenu zasuti su kamenicama i drugim predmetima, a pomoćni trener bodro tima Muhamed Džakmić pogođen je u glavu, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Ipak, delegat Franjo Smoljo nije vidio ništa sporno, barem to nije naveo u izvještaju. Evo šta je on zapisao nakon sustreta Zrinjski – Sarajevo (2:2):



“Organizator utakmice poduzeo sve aktivnosti i osigurao uvjete za odigravanje utakmice prema propozicijama natjecanja BH Telecom Premijer lige BiH. Popust u unošenju veće količine pirotehničkih sredstava. Gosti i službene osobe doputovali na vrijeme. Brifing održan u predviđenom terminu,sa svim službama i službenim osobama. Na istome formirana “krizna grupa”. Službeni predstavnici klubova dostavili popise igrača sa jasno naznačenim igračima do 21 godine i igračima stranim državljanima. Izvršen pregled sportskih iskaznica i akreditacijai, bez uočenih nedostataka, kao i identifikacija igrača, pričuvnih igrača i službenih osoba u tehničkim prostorima .Ponašanje gledatelja uz prijmedbe na upotrebu pirotehnike i nakon utakmice ubacivanje predmeta u ograđeni dio terena. Utakmica odigrana po ugodnom vremenu na dobro pripremljenom travnjaku. Utakmicu prenosila MOJATV. Gostujuća ekipa i službene osobe dočekani i ispraćeni na fer i sportski način”.







(SCsport)