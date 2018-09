Čelik u pet od osam utakmica dosadašnjeg dijela Premijer nogometne lige nije primio gol, ali je, zbog poraza u 3. kolu u Širokom Brijegu rezultatom 0:6 vlasnik neslavnog rekorda ekipe koja je ove sezone primila najviše golova na jednom meču.

Foto: FENA

Međutim, njihov, sada već prvi golman, inače rođeni Sarajlija Branislav Ružić, do sada nije primio nijedan gol, mada je zenički klub primio 10 golova i jedini je tim među prvih osam ekipa na tabeli koji ima negativnu gol-razliku (6-10).



Ružić je, međutim, jedini golman koji ove sezone nije primio nijedan gol, jer sve golove Čelik primio dok je na golu bio njegov kolega Ratko Dujković.



"Na gol sam stao nakon 3. kola i tog poraza u Širokom Brijegu, a na utakmici protiv Mladosti u Doboju kod Kaknja, kada smo remizirali s 1:1, bio sam zbog povrede zamijenjen u 45. minuti. Tako, eto, već 405 minuta nisam primio gol. Sigurno da sam zadovoljan trenutnim mojim statusom, ali sebe ne bih nešto posebno izdvajao. Cijela je ekipa zaslužna za ovaj rezultat", ističe Ružić, koji se ovog ljeta vratio na Bilino polje i u Zenicu. Svi u timu i u klubu, kaže Ružić, daju svoj maksimum, što je rezultiralo sa čak 12 osvojenih bodova i šestim mjestom, nakon prvih osam kola.



"Mislim da smo iznenadili javnost. I oni najveći optimisti nisu očekivali ovakav start, s obzirom na to kakav smo i raspored imali. Opet, ja to ne gledam tako, jer sa svima trebamo igrati, ali ti derbiji su se poklopili u prvih osam kola. Zadovoljni smo u klubu s našim startom i trudit ćemo se da još bolje treniramo, radimo, na svakoj utakmici da dajemo svoj maksimum te da pobijedimo što više utakmica", kaže Ružić.



Uspjeh je tim veći kada se zna da je Čelik tokom ljeta potpuno izmijenio tim, novi je i trener te ukupni odnosi u klubu, a i Ružić se ovog ljeta vratio iz Bijeljine.



"Ja sam ovdje već proveo lijep period, godinu dana. Htio sam i ranije da se vratim, ali zbog ugovora u Radniku nisam mogao. Za mene je ovo odlična sredina, lijepo sam prihvaćen, što od ljudi u gradu, što od navijača, saigrača... Što se tiče novih igrača, sigurno treba još jedan određeni period da se priviknu. Nositi dres Čelika je teret. Nije isto, da ne potcjenjujem druge klubove, igrati kao u Čeliku, jer tu su navijači, javnost, pritisak...Sve to treba vremenom da legne", napominje Ružić, koji dodaje kako su, u takvim okolnostima, napravili odličan rezultat.



Pred zadnju utakmicu sa Sarajevom bilo je upitno da li će on, zbog povrede iz Kaknja, moći uopće i nastupiti. Na kraju je ponovo i sačuvao svoju mrežu te, ispostavilo se kasnije, kumovao da Sarajevo u Zenici izgubi lidersku poziciju.



"Stegao sam zube, jer su mi rekli da bi najbolje bilo dvije nedjelje da odmorim i da se oporavim, ali znamo kakav ovdje epitet nosi utakmica sa Sarajevom. Napravili smo dobre rezultate, bila je velika potražnja za ulaznicama tako da tu utakmicu ne bih propustio da sam, što kažu, branio sa jednom nogom. Dao sam od sebe maksimum, kao i klupski fizioterapeut Albin Mašić i ljekar Faruk Hodžić, koji su me pripremali. Mislim da sam odradio korektan posao. Najvažnije je da nismo primili gol", ističe Ružić.



Dodaje kako su imali i dosta sreće, ali i smatra kako im se samo sreća vratila za neke utakmice od ranije, u kojima oni nisu imali sreću za saveznika. Lijepo je, kaže, saznanje da nije primio gol, ali se time ne opterećuje.



"Ekipa je najbitnija, a ne bilo koji pojedinac. Bitno je da ekipa bilježi pozitivne rezultate, a ne da li sam primio ili nisam primio pogodak", poručuje Ružić, koji je uvjeren kako njihovi navijači tek mogu očekivati prave igre i rezultate od ovog, novog Čelika.





(FENA)