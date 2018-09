U derbi susretu 8. kola Premijer lige, Željezničar je na Pecari deklasirao Široki Brijeg rezultatom 0:3 i preuzeo je lidersku poziciju.

Foto: FK Željezničar

Na početku utakmice Široki je bio bolji rival. Napravili su dvije dobre akcije, ali bez završnog pasa. Begonja je u 9. minuti šutirao iskosa, ali pored gola, zatim je i Matić u 18. minuti nezgodno pokušao, ali lopta je otišla zamalo preko gola, a onda je Željezničar preuzeo konce igre.



Plavi tim je imao izvanrednu šansu u 20. minuti. Nakon povratne lopte Čurjurića iz prve je šutirao Veselinović, ali Bilobrk je panterski izvadio loptu ispod prečke. Još jedna koloslana šansa za Plave viđena je šest minuta kasnije. Zajmović je odlično prošao po lijevoj strani i uposlio usamljenog Veselinovića, koji je neometan traljavo šutirao pored gola sa svega nekoliko metara.



U 38. minuti Blagojević je ubacio nakon prekida, a udarac glavom Krpića sjajno je zaustavio Bilobrk. Ipak, nakon kornera Željo je poveo. Odlično je skočio Rodin i glavom je pogodio za 0:1 i veliko slavlje gostiju.



Do isteka prvog dijela Široki Brijeg je prijetio u 42. minuti kada je Marković ubacio sa lijeve strane, a Bagarić je glavom šutirao pored gola i na odmor se otišlo rezultatom 0:1.



Nastavak je počeo nešto angažovanijom igrom domaćih, ali bilo je to vrlo jalovo, što je Željo znao iskoristiti. Tim sa Grbavice je udvostručio vodstvo u 57. minuti. Jedna lopta u šesnaestercu se odbila do rezerviste Zeca koji je prizemnim udarcem iskosa sa desne strane povisio prednost Željezničara.



Samo tri minute nakon drugog gola Željo je stigao i do trećeg. Pavić je sjajno centrirao sa lijeve strane, a Krpić je na drugoj stativi lijepo pogodio glavom za 0:3, te je već tada bilo jasno da bodovi idu u Sarajevo.



Ipak, Željezničar je u 70. minuti ostao sa igračem manje. Ćorić je krenuo sam prema golu, Bakrač ga je srušio i zasluženo je pocrvenio, te su gosti meč završili sa deset igrača. Barišić je nakon toga loše šutirao iz slobodnog udarcam preko gola i propala je šansa za Širokobriježane da smanje.



Domaći su mogli smanjiti u 81. minuti, ali je udarac glavom Jurića dobro zaustavio Kjosevski. Prijetio je zatim i Popović koji je šutirao pored gola, ali do kraja je ostalo 0:3.





(SCsport)