"Svjesni smo što nam znači ova utakmica i dat ćemo sto posto kako bismo u derbiju protiv Željezničara osvojili sva tri boda", kazao je na konferenciji za novinare trener Širokog Brijega Denis Ćorić.

Arhiv / 24sata.info

Ćorić je klub preuzeo nakon remija Širokog u posljednjem kolu Premijer lige BiH u Gabeli, a prvi veliki test imat će već u nedjelju protiv Željezničara.



- Željezničara se, naravno, respektira, posebice nakon Odovićeva dolaska, koji je Sarajlije podigao za razinu-dvije više. Istina, Željo je imao u prošlom kolu kiks na Grbavici protiv Krupe (1:1), ali to je samo opasnost više, jer će se na Pecari pokušati vaditi - kazao je Ćorić.



Široki je nakon sedam odigranih kola jedina neporažena momčad u domaćoj ligi, no ono što muči klub s Pecara je kronična neučinkovitost. Nakon što su početkom kolovoza Čeliku zabili šest golova, u sljedeća četiri susreta nogometaši Širokog uspjeli su zabiti samo jedan gol. To je na kraju i presudilo treneru Borisu Paviću.



- Nadam se da ćemo u nedjelju konačno proraditi te da ćemo, uz maksimalan angažman i dozu uvijek potrebne sreće, uzeti sva tri boda - poručio je Ćorić.



Utakmica NK Široki Brijeg – FK Željezničar igra se u nedjelju od 20 sati na stadionu Pecara.





(fena)