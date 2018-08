Čelik u pozitivnom ambijentu dočekuje veliki derbi bh. Premijer lige protiv Sarajeva, koje sutra na Bilino polje stiže sa liderske pozicije. Ove su jeseni na Bilinom polju, gdje Čelik još nije primio nijedan gol, već pali prvak Zrinjski, osvajač Kupa BiH Željezničar, a u taboru zeničkog kluba nadaju se da isti podvig mogu ostvariti i protiv Sarajeva.

Foto: FENA

- Ponovo na domaćem terenu imamo jedan težak meč, ali ove sezone i nema laganih utakmice. Naravno, utakmica sa Sarajevom je veliki derbi za Čelik i mi ćemo na terenu uraditi sve što je do nas. Naši su igrači jako fokusirani na ovu utamicu, ali ne osjećaju i veliki pritisak - istakao je na današnjoj press-konferenciji trener Adnan Ornek.



Ornek je napomenuo kako imaju nekoliko važnih igračkih nedostataka, jer su oba golmana, Branislav Ružić i Ratko Dujković, povrijeđeni pa bi, kako je najavio, priliku mogao dobiti i treći golman - Fikret Karajbić. Tri žuta kartona ima Vedran Vrhovac i on neće biti u konkurenciji, dok je upitan i Dino Bevap.



- Međutim, mi vjerujemo u svakog golmana koji je na raspolaganju. Ponovo se uzdamo u naš vezni red. Ovo je meč za uživanje i u odnosu na ostale mečeve laganiji za igrati, jer igrači užuvaju u ovakvim mečevima. Nadamo se da će takav i biti te da će se u njemu moći uživati. Nadam se i da možemo slaviti, ali u svakom trenutku moramo biti jako pažljivi - napomenuo je Ornek.



On smatra kako će sutra za njegov tim biti i teže nego protiv Željezničara i Zrinjskog.



- Oni su nam dolazili nakon evropskih utakmica i bili su umorni. Sada igramo protiv ekipe koja je u jako dobroj formi, ali i mi smo u jako dobroj formi. Imamo i dobru atmosferu u timu, ali mi smo ipak skroman tim. Među klubovima smo koji imaju najmanji budžet, ali smo do ovdje došli isključivo zbog jedinstva koje nas krasi - ističe Ornek.



Zenički trener dodaje i kako je jako važno da se mane Sarajeva, na bekovsim pozicijama, podudaraju s vrlinama njegovog tima, koji ima dobra krila.



- Ako to uspijemo i iskoristiti, možemo se nadati i pobjedi - smatra Ornek.



U novi uspjeh vjeruje i ovosezonski prvi strijelac tima, veznjak Anel Dedić koji je mišljenja da će se meč i odlučiti na sredini terena.



- Pred nama je jaka i dobra utakmica, a svi znamo šta nam donosi. Radili smo maksimalno ove sedmice i nije bitno ko će istrčati pred zeničkom publikom, gdje ćemo svi dati 120 posto od sebe. Pozvao bih sve navijače da dođu i da nam daju vjetar u leđa, ali ne sumnjam da će tako biti - kaže Dedić, napominjući da gosti imaju jak vezni red, ali i da oni imaju dobru vezu i odgovor na igru Sarajeva.



U klubu su još sredinom sedmice odlučili početi s prodajom ulaznica, a očekuje se da bi Bilino polje moglo biti puno.

(FENA)