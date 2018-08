U zaostalom meču 5. kola Premijer lige BiH, Zrinjski je Pod Bijelim brijegom očekivano lagano savladao Zvijezdu 09 sa 5:2.

Foto: Klix.ba

Mostarci su veoma rano poveli kada je Čirjak je lijepo proigrao Bilbiju koji je doveo svoj tim u vodstvo u 6. minuti. Nakon toga, igralo se dosta mirno, a Zrinjski je sigurno kontrolisao meč, te je iz takve igre uspio doći i do drugog gola.



Nekoliko igrača aktulenog prvaka je kombinovalo vrlo lijepo u 31. minuti, a na kraju je Bekrić završio akciju pogotkom za 2:0. Domaći sastav je mogao i do trećeg gola samo šest minuta kasnije, ali Bilbija je pogodio stativu.



U 45. minuti Bekrić je sjajno izveo slobodan udarac, ali Dejanović je odlično odbranio i na poluvrijeme se otišlo rezultatom 2:0.



Bekrić je imao novu priliku glavom u 51. minuti, ali je šutirao preko gola. Ipak, samo četiri minute kasnije sve je bilo gotovo. Ponovo je Čirjak bio u ulozi asistenta, a Bilbija je u 55. minuti postigao svoj drugi gol za 3:0.



Zvijezda 09 je uspjela da u 61. minuti smanji rezultat na 3:1, a krasan gol postigao je Govedarica. Ni to nije bilo sve što se tiče pogodaka, jer je Nemanja Bilbija postigao hat-trick u 70. minuti. Napadač domaćih sve je sam uradio i postigao je lijep gol za 4:1.



Da je ovo njegova noć Bilbija je potvrdio u 77. minuti svojim četvrtim golom za 5:1, ovoga puta na asistenciju Bekrića, a reviju pogodaka Pod Bijelim brijegom zaključio je Tojčić u 82. minuti za konačnih 5:2.



Zrinjski se ovim trijumfom probio na 4. mjesto sa 12 bodova, a Zvijezda je ostala na samom dnu sa tri osvojena boda.



(SCsport)