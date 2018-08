Nogometaši Zrinjskog u srijedu u Mostaru dočekuju momčad Zvijezde 09 u zaostaloj utakmici Premijer lige BiH.

Foto: FENA

Nemanja Bilbija i Ivan Brkić, dva nogometaša najzaslužnija za pobjedu Zrinjskog nad Tuzla Cityjem proteklog vikenda, najavili su sutrašnju utakmicu, kazavši kako očekuju nova tri boda s kojima bi aktualni prvaci skočili u gornji dio ljestvice i primaknuli se vodećem dvojcu Sarajevu i Željezničaru na samo dva boda zaostatka.



- Stvarno smo se namučili u subotu i mislim da će tako biti i sutra kada nam dolazi Zvijezda, koja će sigurno biti rasterećena. Moramo dati sve od sebe da pobijedimo, da dođemo do dvanaestog boda i budemo za petama Sarajevu i Želji - kazao je Bilbija, koji je bio strijelac jedinog gola u pobjedi nad Tuzlom.



Nakon nešto lošijeg ulaska u sezonu napadač Zrinjskog vjeruje kako dolaze bolji dani za njegovu momčad.



Bilbija smatra kako je do lošijeg start došlo, prije svega, zbog pretrpanog rasporeda i desetak odigranih utakmica u nešto više od mjesec dana, od kojih su neke bile dugačka putovanja, poput gostovanja na Malti i Bugarskoj.



- Ne tražim izgovore, ali bilo je dosta utakmica. Išlo smo na Maltu i Bugarsku, u domaćem prvenstvu su nas zakačila tri gostovanja i to je sigurno ostavilo traga na nama - istaknuo je Bilbija, dodavši kako će sada, kada Zrinjski više ne igra u Europi, momčad igrati sve bolje i bolje.



Po njegovim riječima, nema zasićenosti među starosjediocima Zrinjskog koji su tu već-dvije tri godine, a što je kao jedan od razloga lošijih igara ranije apostrofirao trener Blaž Slišković, koji danas nije bio na konferenciji za novinare.



- Nisam otišao u inostranstvo, ali šta je tu je. Ja u svakoj utakmici dajem svoj maksimum, i za ekipu, i za navijače. Posrećilo mi se u subotu da postignem pogodak i vidjeli ste da sam ga proslavio kao da mi je prvi - poručio je Bilbija.



Pored Bilbije najzaslužniji za pobjedu nad Tuzla Cityjem bio je vratar Ivan Brkić koji se vratio nakon ozljede i zabilježio nekoliko sjajnih intervencija.



Brkić je izjavio kako mu je jako drago što ponovno igra nakon samo tridesetak dana odsustva, s obzirom da su prve procjene bila da će zbog ozljede ramena morati na operaciju te da će s terena izbivati oko pola godine.



- Što se tiče Zvijezda, iskreno, jako malo znam o njima. Nema veze što su novi u ligi, nikoga ne treba podcjenjivati jer ti se to može obiti o glavu - kazao je Brkić.



Utakmica HŠK Zrinjski – Zvijezda 09 igra se u srijedu od 20 sati.





(FENA)